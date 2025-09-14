szeptember 14., vasárnap

Egészséges

2 órája

5 ok, amiért erősen ajánlott céklát enni ősszel

Egy újabb zöldség, ami néha ok nélkül is hanyagolva van. A cékla rendkívül egészséges, jótékony a szervezetre. Az őszi hónapokban különösen ajánlott a fogyasztása, hogy a télre megerősödött immunrendszerünk legyen.

Sebestyén Hajnalka

Íme 5 ok, amiért érdemes céklát enni. Ráadásul a finom zöldség olcsón beszerezhető, akár boltban, akár piacon vagy zöldségesnél. Kecskeméten a cékla árakat is megnéztük. 

cékla és céklapüré
A cékla nagyon egészséges, érdemes beépíteni az étrendbe
Fotó: Gettyimages / Illusztráció

A cékla sokrétűen hat a szervezetre

A cékla egy rendkívül értékes gyökérzöldség, amelyet nemcsak íze, hanem egészségre gyakorolt hatásai miatt is érdemes rendszeresen fogyasztani.

Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban – például C-vitaminban, folsavban, vasban, káliumban és magnéziumban –, így erősíti az immunrendszert, segít a vérszegénység megelőzésében, és támogatja a sejtek egészséges működését. Természetes nitrátjai javítják a vérkeringést, csökkentik a vérnyomást, és fokozzák az agy oxigénellátását, ami különösen idősebb korban segíthet a memória megőrzésében.

A cékla emellett méregteleníti a májat, segíti a zsírok lebontását, és megelőzi a zsírlerakódásokat a májban. Rosttartalma révén javítja az emésztést, csökkenti a gyulladásokat a bélrendszerben, és hozzájárul a teltségérzethez, így fogyókúrában is hasznos. Stabilizálja a vércukorszintet, ezért cukorbetegek számára is ajánlott. 

A cékla nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is jótékony hatású: tisztítja a vért, csökkenti a bőrproblémákat, halványítja a pigmentfoltokat, és serkenti a hajnövekedést.

Összefoglalva: 5 ok a cékla fogyasztásáért

  • Erősíti az immunrendszert  
  • Javítja a vérkeringést  
  • Támogatja a máj működését  
  • Segíti az emésztést  
  • Szépíti a bőrt és a hajat

Pénztárcabarát egészség

Ami a cékla árát tekinti, szerencsére mindenhol elérhető áron beszerezhető, igaz van eltérés. A kecskeméti piacon kilója 500 forint körül mozog, de levelével meghagyva, csomóban 4-5 kisebb darabért 800 forintot kérnek. 

A zöldségeseknél 600-700 forint/kilogramm körül érhető el. Az üzletláncokban kapható jelenleg legolcsóbban, 300-400 forint/kilogramm áron. Mindegyik helyen szép árut kínálnak, de a levéllel együtt kapható céklacsomó talán a legtetszetősebb, legcsábítóbb.  Nemcsak főzéshez használható, érdemes nyersen fogyasztani salátában is. 

 

