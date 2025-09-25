1 órája
Hihetetlen, mi rejtőzik Kiskőrös szívében: káprázatos álomkertet varázsolt Csányi Norbert otthonuk köré – fotók, videó
Csányi Norbert kertészmérnök különleges kerttípusokat alkotott, akár bemutató-mintakertet is nyithatna. Kiskőrösi Álomkertje az egyik leggyönyörűbb és legvarázslatosabb helyszín, ahol valaha jártunk.
Mint kiderült, abszolút új trend, hogy a kertépítész saját háza köré megálmodott álomkertje később egyben bemutatóteremként, pontosabban bemutatókertként is funkcionál.
Kiskőrösön kertészetet és virágboltot üzemeltető Csányi Norbert és felesége, Márti bő tíz éve „hazaviszi a munkát”, ebből született meg az egyedülálló Álomkert a kertvárosban.
Álomkert, ami a tapasztalt fotóst is lenyűgözte
Személy szerint számítottam a „hűha élményre”, de hogy ennyire lenyűgöz bennünket – fotós kollégámmal együtt – a kertrészek sokszínűsége, különlegessége és gondozottsága, arra egyikünk sem számított. Csányi Norbert által megálmodott Álomkert egy kis szeletét örömmel magunkkal vittük volna távozáskor.
Norbert nagy lelkesedéssel mesélt olvasóinknak, hogyan épült-szépült a kert, hogy nyerte el mai formáját, sőt néhány hasznos kertrendezési tippet is adott.
Mi volt az első olyan növény, vagy élmény gyerekkorából, ami miatt megszerette a kertészkedést?
– A kaktuszokat gyűjtöttem mániákusan, a szüleim virágboltot üzemeltettek és gerberát, szegfűt termesztettek, talán ennyi kötődésem volt a növényekhez. A középiskolát követően pályaválasztási dilemmámban édesapám javaslatára végül kertészeti főiskolán kezdtem el tanulni. Már az első években éreztem, hogy nem az ő vonaluk lesz az én irányom, engem inkább a díszfák, díszcserjék világa vonzott – mondta Csányi Norbert.
A főiskolát követően milyen irányban indult kertészmérnöki pályája, mit emelne ki az elmúlt évekből?
– A 2000-es évek elején saját üzletet alapítottam és Kiskőrös város központi zöldterületeiért, virágos arculatáért is felelek immár több, mint 20 éve. Virágboltot üzemeltetünk, amit szüleim adtak át, kertcentrummal, kertépítéssel, kertfenntartással foglalkozunk. Feleségem, Márti közgazdászként a multik világát hagyta ott, hogy együtt építsük a családi vállalkozást. Számomra az álomkert a helyszínen születik, nem a tervezőasztalon. A szívem csücske a kertépítés azon része, amikor összeáll egy szép kert, vagy amikor a városban sikerül egy egyedi dolgot alkotni, ami nem minden településen köszön vissza.
Az Álomkertben egyszerre van jelen az angolkert, a mediterrán hangulat és az esőerdő is. Már a tervezéskor kialakult elképzelése volt a teljes kertre, vagy csak részletekben, kerttípusokban gondolkodva haladt előre?
– Nagyvonalakban tíz évvel ezelőtt a kerttervezésénél megvolt az elképzelésem, hogy melyik kerttípus hova kerül. Fontos volt számomra, hogy a ház és a kerti lak közötti rész minimalistább legyen, az örökzöld domináljon és egy kerti tó, koi pontyokkal igazi álmom volt erre a részre. Minden kertrészen fontos számomra, hogy színekben változatosságot mutasson, minden évszak különleges színvilágot nyújtson a növényeken keresztül. A hátsó rész talán vendég szemmel a legkülönlegesebb, ahol található az esőerdő-, a mediterrán-, az angolkert és jellegzetes növényei, illetve itt van egy sivatagi kertrész is üvegházban, ahol több száz kaktuszkülönlegesség található.
Csányi Norbert hozzátette, sok időt igényel a kert gondozása, melyben felesége mellett munkatársaik segítenek be, illetve három fiúgyermekük többnyire a fűnyírást vállalja. Hosszan lehetne sorolni, melyik kerttípus mire érzékeny, az öntözőrendszer viszont minden esetben kulcsfontosságú.
Van-e olyan különleges növény az Álomkertben, amihez személyes emlék köti, vagy aminek külön története van?
– Egy különleges történetem van, a mocsári ciprusok érkezésével, amik bár nem egyedi szépségűek, de így is a kert ékei. Néhány méteresen érkeztek ide 2016-ban, markolóval hoztuk végig a városon. A házunk ekkor még csak épülőben volt, ezek voltak a jövendőbeli kertünk első fái, talán ezért is maradandó emlék. Persze számos különleges növényt sorolhatnék, amit szeretek és megtalálható itt. Többek között kivi, banánfák, agávék, cikász pálma, pozsgások, kaktuszok, évelők és a klasszikus gyümölcsfák mellett a biokert is fellelhető.
Csányi Norbert elmondása szerint minden különleges növényt, ami a kertészetében előfordul és ügyfeleinek kiajánlja, elsőként otthon teszteli egy évig.
Csányi Norbert Kiskőrösi ÁlomkertjeFotók: Bús Csaba
Ha egyetlen jó tanácsot adhatna azoknak, akik most vágnak bele a kertjük szépítésébe, mi lenne az?
– A legfontosabb a megfelelő talaj, ez olyan, mint a ház alapja. A komposzt a legjobb – ami érthetően sokaknak drága –, de egy jó barnás termőtalaj is kiváló választás lehet. Továbbá szintén költségigényes, azonban kulcsfontosságú az öntözőrendszer. Ha belegondolunk, hogy egy év során mennyi pénzt költünk növényekre, amik a nem megfelelő körülmények miatt kipusztulnak, érdemes mérlegelni a hosszú távú befektetést, amire például az öntözőrendszer kiváló választás lehet – mondja Csányi Norbert.
Hangsúlyozza, hogy a növények tekintetében egy kívánságlista összeállítását javasolja – érdemes szakember véleményét is kikérni –, ami 15 cserjét, 15 évelőt, 15 fafajtát tartalmazzon. Érdemes fokozatosan építkezni ebből a listából évről-évre. Rendezési szempontból a kert közepétől nézve az alacsonyabb növényzettől indulunk a magasabb felé.
A saját kertjükben élők gyakran küzdenek azzal, hogy kevés a hely. Ön mit tanácsolna nekik: hogyan lehet egy kisebb kertet is különlegessé tenni?
– Az idei évben nagy divat lett a selyemmirtusz, ez mondhatni örök kedvenc lesz, leander leváltónak is mondják szakmai berkekben. Nagyon népszerűek még, és gyöngyszemei lehetnek a kertnek, a különböző hortenziák. Robbanásszerűen nő a fajtaválasztékuk, elképesztő színvilágban érhetőek már el és napfényimádók is egyben, így kevésbé problémás a gondozásuk, mint a hagyományos, klasszikus kék virágú hortenziának.
Egyedülálló élmény
Hasznos kertészeti praktikákról, jó tanácsokról még bőven tudna mesélni a kertészmérnök. Bízzunk benne, hogy beszélgetésünk egy másik alkalommal tovább folytatódik.
Egy biztos, hogy lelkesedése töretlen és az is, hogy kevés olyan kertet találni Magyarországon, amely ennyiféle stílust és hangulatot ötvözne, mint Csányi Norbert Álomkertje Kiskőrösön. A következő tíz év víziója pedig az, hogy a mintakert látogathatóvá váljon a kert-, és növényszerető érdeklődők örömére.
