Hihetetlen, mi rejtőzik Kiskőrös szívében: káprázatos álomkertet varázsolt Csányi Norbert otthonuk köré – fotók, videó

Mint kiderült, abszolút új trend, hogy a kertépítész saját háza köré megálmodott álomkertje később egyben bemutatóteremként, pontosabban bemutatókertként is funkcionál.

Csányi Norbert Álomkertjében megtalálható az angolkert, a mediterrán hangulat és az esőerdő is

Fotó: Bús Csaba

Kiskőrösön kertészetet és virágboltot üzemeltető Csányi Norbert és felesége, Márti bő tíz éve „hazaviszi a munkát”, ebből született meg az egyedülálló Álomkert a kertvárosban.

Álomkert, ami a tapasztalt fotóst is lenyűgözte

Személy szerint számítottam a „hűha élményre”, de hogy ennyire lenyűgöz bennünket – fotós kollégámmal együtt – a kertrészek sokszínűsége, különlegessége és gondozottsága, arra egyikünk sem számított. Csányi Norbert által megálmodott Álomkert egy kis szeletét örömmel magunkkal vittük volna távozáskor.

Norbert nagy lelkesedéssel mesélt olvasóinknak, hogyan épült-szépült a kert, hogy nyerte el mai formáját, sőt néhány hasznos kertrendezési tippet is adott.

Mi volt az első olyan növény, vagy élmény gyerekkorából, ami miatt megszerette a kertészkedést?

– A kaktuszokat gyűjtöttem mániákusan, a szüleim virágboltot üzemeltettek és gerberát, szegfűt termesztettek, talán ennyi kötődésem volt a növényekhez. A középiskolát követően pályaválasztási dilemmámban édesapám javaslatára végül kertészeti főiskolán kezdtem el tanulni. Már az első években éreztem, hogy nem az ő vonaluk lesz az én irányom, engem inkább a díszfák, díszcserjék világa vonzott – mondta Csányi Norbert.

A főiskolát követően milyen irányban indult kertészmérnöki pályája, mit emelne ki az elmúlt évekből?

– A 2000-es évek elején saját üzletet alapítottam és Kiskőrös város központi zöldterületeiért, virágos arculatáért is felelek immár több, mint 20 éve. Virágboltot üzemeltetünk, amit szüleim adtak át, kertcentrummal, kertépítéssel, kertfenntartással foglalkozunk. Feleségem, Márti közgazdászként a multik világát hagyta ott, hogy együtt építsük a családi vállalkozást. Számomra az álomkert a helyszínen születik, nem a tervezőasztalon. A szívem csücske a kertépítés azon része, amikor összeáll egy szép kert, vagy amikor a városban sikerül egy egyedi dolgot alkotni, ami nem minden településen köszön vissza.