Egy több mint 30 éve készült videó került elő a tiszakécskei diszkó fergeteges bulijáról

A Z generáció tagjai és a később születettek már legfeljebb hallomásból ismerhetik, az idősebbek azonban kívülről fújják: a retró zenék, táncok és öltözetek világa összetéveszthetetlen. Bár a klasszikus retró bulihangulatot ma már nehéz visszahozni, egy-egy archív videó képes újra felidézni a régi szép időket. Most egy 1994-es felvétel bukkant fel, amely a tiszakécskei Club New Night diszkóban készült.

Óriási volt a hangulat egy egy retró buliban

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

Válltömés, tupírozott frufru és vasalótalpú cipők

A videón jól látszik a ’90-es évek jellegzetes divatja: baseball sapka válltöméses blúzzal, mellények, tupírozott frufru és olyan cipők, amelyek ma már aligha találnának helyet a ruhatárban. A felvétel igazi időutazás, amely visszarepít abba a korszakba, amikor a magyar diszkókban mindenki a maga stílusában tombolt.

Táncmozdulatok a retró bulikból

A mozdulatok sem kevésbé különlegesek: darabos csípőmozdulatok, robotikus koreográfiák és felismerhetetlen improvizációk váltogatták egymást. A ’90-es évek bulijain senki sem foglalkozott azzal, hogy mennyire kifinomult a tánc – a lényeg a felszabadult szórakozás volt.

A korszak slágerei szóltak

A TikTokra feltöltött videó alatt a hozzászólók meg is nevezték a háttérben szóló zenéket: Dr. Alban Look Who’s Talking és a Jam & Spoon Right in the Night című számai pörögtek a hangfalakból. Ezek a slágerek akkoriban a legmenőbb mixek állandó darabjai voltak, és garantáltan megtöltötték a táncparkettet.

Több mint 30 éve készült a felvétel

A kommentelők szerint a videó a tiszakécskei Club New Night diszkóban készült, immár több mint 30 éve. Azok, akik ott buliztak, bizonyára azonnal felismerik a helyet és talán önmagukat is a képkockákon. A fiatalabb generációk számára pedig érdekes időutazás, amely megmutatja, hogyan mulattak szüleik vagy nagyszüleik fiatalkorukban.