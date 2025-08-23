augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szórakozás

1 órája

Egy több mint 30 éve készült videó került elő a tiszakécskei diszkó fergeteges bulijáról

Címkék#zene#szórakozás#diszkó#retró#felvétel

Egy kis szerencsével néhányan ki is szúrhatják magukat a felvételeken. Igaz nem most volt már, több mint három évtizede egy retró buliban, Tiszakécskén.

Mócza Milán

A Z generáció tagjai és a később születettek már legfeljebb hallomásból ismerhetik, az idősebbek azonban kívülről fújják: a retró zenék, táncok és öltözetek világa összetéveszthetetlen. Bár a klasszikus retró bulihangulatot ma már nehéz visszahozni, egy-egy archív videó képes újra felidézni a régi szép időket. Most egy 1994-es felvétel bukkant fel, amely a tiszakécskei Club New Night diszkóban készült.

a retró buliban táncolnak a emberek
Óriási volt a hangulat egy egy retró buliban
Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

Válltömés, tupírozott frufru és vasalótalpú cipők

A videón jól látszik a ’90-es évek jellegzetes divatja: baseball sapka válltöméses blúzzal, mellények, tupírozott frufru és olyan cipők, amelyek ma már aligha találnának helyet a ruhatárban. A felvétel igazi időutazás, amely visszarepít abba a korszakba, amikor a magyar diszkókban mindenki a maga stílusában tombolt.

Táncmozdulatok a retró bulikból

A mozdulatok sem kevésbé különlegesek: darabos csípőmozdulatok, robotikus koreográfiák és felismerhetetlen improvizációk váltogatták egymást. A ’90-es évek bulijain senki sem foglalkozott azzal, hogy mennyire kifinomult a tánc – a lényeg a felszabadult szórakozás volt.

A korszak slágerei szóltak

A TikTokra feltöltött videó alatt a hozzászólók meg is nevezték a háttérben szóló zenéket: Dr. Alban Look Who’s Talking és a Jam & Spoon Right in the Night című számai pörögtek a hangfalakból. Ezek a slágerek akkoriban a legmenőbb mixek állandó darabjai voltak, és garantáltan megtöltötték a táncparkettet.

Több mint 30 éve készült a felvétel

A kommentelők szerint a videó a tiszakécskei Club New Night diszkóban készült, immár több mint 30 éve. Azok, akik ott buliztak, bizonyára azonnal felismerik a helyet és talán önmagukat is a képkockákon. A fiatalabb generációk számára pedig érdekes időutazás, amely megmutatja, hogyan mulattak szüleik vagy nagyszüleik fiatalkorukban.

@magyarzeneilista #tiszakécske #magyarzeneilista #retro #disco ♬ eredeti hang - Magyarzeneilista_official

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu