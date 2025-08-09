Hét gyerekmenü a nyárra, amit 30 perc alatt összedobhat – van élet a bolognain túl!

A nyári szünet nemcsak a gyerekeknek kihívás, hanem a szülőknek is – különösen, ha napról napra új fogást kell kitalálni az ebédhez. A bolognai és a rántott csirkefalatkák egy idő után unalmassá válnak, de szerencsére létezik néhány bombabiztos, 30 perc alatt elkészíthető gyerekbarát recept, amit mindenki szeretni fog. Mutatjuk a kedvenceinket!

Ím e néhány gyerekek számára ízletes recept a nyári szünetre

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

1. Amerikai bundás virsli – mókás és laktató

A corn dog, vagyis az amerikai bundás virsli igazi buliétel: kívül ropogós, belül szaftos, és még pálcikára is kerülhet. A gyerekek imádják, a szülők pedig értékelik, hogy pár alapanyagból készül és nagyon gyors.

2. Grízes tészta baracklekvárral – az édes főétel

A nyári napokra tökéletes választás, ha valami egyszerű és mégis különleges kell. A grízes tészta baracklekvárral nemcsak desszertként, hanem akár főételként is megállja a helyét – és pillanatok alatt elfogy.

3. Rántott füstölt sajtgolyók – sajtimádóknak kötelező

Ezek a ropogós, aranybarna gömbök belül olvadozó sajttal készülnek, és a gyerekek garantáltan sorban állnak majd értük. Egy kis házi mártogatóssal vagy friss zöldségekkel igazi nyári sláger.

4. Fasírt sült krumplival – a nagy klasszikus

Egyszerű, laktató és ezerféleképp újraértelmezhető. A házi fasírt hidegen is finom, így előre is elkészíthető, ráadásul szendvicsbe is tökéletes. A gyerekek kedvence, ha jó sok sült krumpli jár mellé.

5. Egyszerű pizzatészta – villámgyors recept

A gyerekek nemcsak megenni, de elkészíteni is imádják! A házi pizzatésztát saját kedvenc feltétjeikkel díszíthetik. Így lesz az ebédből közös program, aminek a végeredménye isteni finom.

6. Sült hagymás csirkesaslik – mini nyári grill otthonra

Ezek a fűszeres csirkefalatok serpenyőben is gyorsan elkészülnek, mégis igazi nyári hangulatot csempésznek az asztalra. A hagyma karamellizálódik, a hús szaftos, és akár bulikaja is lehet belőle.

7. Csőben sült sajtos-tejfölös csirkemell – a variálható finomság

Ha csak egyetlen csirkés receptet mentene le a nyárra, ez legyen az! Gyors, szaftos, laktató – a sajtos-tejfölös csirkemell bármilyen zöldséggel vagy akár gyümölccsel is feldobható. A gyerekek is imádni fogják.