Ez a mediterrán csoda hódítja meg a magyar kerteket, most már nálunk is otthon érzi magát!

A kecskeméti Míg Kertészet is úgy véli, az olajfa nem csupán egy fa, hanem „az időtlen elegancia és a mediterrán életérzés szimbóluma” – és egyre több hazai kertben is méltó helyet kap. A klímaváltozás hatására ma már nem elképzelhetetlen, hogy az oliva Magyarországon is gyökeret verjen, így a napfényes dél íze és hangulata a saját udvarunkba is beköltözhet.

Oliva a kertben? Így gondozzuk az olajfát

Fotó: MW / Illusztráció

Az oliva itthon is megél – tényleg működik?

Sokan meglepődnek, amikor egy hazai kertészetben olajfával találkoznak, hiszen a fejünkben még mindig egy tipikusan mediterrán növényként él. Pedig a valóságban már nemcsak Horvátország vagy Görögország napfényes domboldalain találkozhatunk vele, hanem itthon is.

A globális felmelegedés következtében a magyar éghajlat is enyhül: a forró nyarak és enyhe telek lehetővé teszik az olajfa számára a túlélést, sőt, a fejlődést is. Kislánykori emlékem szerint először a horvát tengerparton találkoztam ezzel a különleges növénnyel, most pedig úgy tűnik, ez az egzotikus élmény akár az itthoni kertben is újraélhető.

Hogyan gondozzuk az olivát?

Az olajfa, vagyis oliva, meglepően ellenálló, de néhány dolgot érdemes figyelembe venni a sikeres neveléséhez. Szereti a sok napfényt és a jó vízáteresztő, kavicsos, homokos talajt. Nem igényel sok vizet, sőt, a túlöntözést nehezen viseli.

Télire érdemes védeni a fagyoktól: a kisebb példányokat dézsában is tarthatjuk, így hideg időben bevihetők egy világos, de hűvösebb helyiségbe. Az olajfa visszavágható, formázható, így nemcsak évelő dísze lehet a kertnek, hanem egy jól nevelt szobanövényként is helyt áll.

Mit jelent az, hogy dézsás növény?

A „dézsás növény” kifejezés olyan növényeket jelöl, amelyek nem szabadföldbe, hanem nagy cserépbe vagy dézsába kerülnek ültetésre. Az oliva esetében ez azért különösen hasznos, mert így könnyen mozgatható, és télen bevihető a fagymentes helyre. A dézsás tartás ráadásul lehetőséget ad arra is, hogy a növény ne csak a kertben, hanem a teraszon, erkélyen is helyet kapjon.

Az oliva nemcsak szép, de hasznos is

Az oliva nem csupán esztétikai értéket képvisel. Terméséből olívaolaj készül, amely az egyik legegészségesebb növényi zsiradék: tele van antioxidánsokkal, jótékony hatású zsírsavakkal, és támogatja a szív- és érrendszer egészségét.