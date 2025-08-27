Meglepő könyvek szerepelnek a kecskeméti városvezető nyári olvasmányai között

Szemereyné Dr. Pataki Klaudia nemcsak, hogy sikeresen feltöltődött, de a nyaralás, pihenés mellett még arra is volt ideje, hogy három könyvet elolvasson. Hogy melyek voltak ezek, a beszélgetésből kiderült.

Érdekes könyveket is olvasott nyaralásán a polgármester

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Sok időt töltött együtt gyermekeivel Szemereyné Dr. Pataki Klaudia

A polgármester először a családi közös nyaralásról szólt.

A nyár egyrészt munkás volt, nagyon sok feladat maradt ezekre a hónapokra is, de szerencsére azért jutott időm a pihenésre is.

– Majdnem két hét szabadságot ki tudtam úgy venni, hogy ténylegesen a családommal lehessek. Közben csak nagyon kevés alkalommal intéztem ügyeket, olvastam e-maileket, és még telefonom is alig csörgött. Így mondhatni majdnem teljes értékű volt a szabadságom – mondta Szemereyné Dr. Pataki Klaudia, majd gyermekeiről mesélt.

– Nagyon nagyot fejlődött a kicsi lányom, Szelina a nyár folyamán, valóban megérett az iskolára. Nagyon jó táborokat sikerült választani számára. A nagyobbik, már egyetemista lányommal is sikerült nagyon sok időt együtt töltenem, sokat volt itthon. Ő már heti két napot dolgozott a nyár folyamán, de a hét többi napján többnyire velünk volt. Egy-két fesztivál színesítette az életét, mely teljesen természetes egy egyetemistánál – tette hozzá.

A nyaraláson együtt főztek és grilleztek

A Szemerey család közös nyaraláson is járt.

– Egy nagyon-nagyon szép egyhetes közös családi programban lehetett részünk, ahol tényleg csak mi voltunk négyen, egymásra figyeltünk, a kedvenc dolgainkat tettük. Ettünk, ittunk, főztünk, grilleztünk, olvastunk. Nekem ez óriási élmény volt, hiszen az elmúlt években erre nem igazán jutott időm. Nagyon mozgalmas évek vannak mögöttem, a doktori munka is sok időt elvitt, még könyvek olvasásra sem nagyon maradt szabadidőm, bár szerettem volna.

Most azonban sikerült három olyan könyvet kiolvasnom, amire már nagyon régóta vágytam. Röpke hat éve.

Nyári olvasmányok: három könyv, három stílus

A polgármester röviden ismertette, milyen könyveket választott.

– Három könyv, három típusú téma. Egyrészt volt egy a mai fiatal korosztályt és az ő megértésüket, felelősségüket boncolgató francia kisregény, A kis hazug címmel. Nagyon érdekes, kicsit lélektanilag is boncolgatja a különböző döntési fázisokat egy-egy kijelentés kapcsán, ami a mai világban egy nagyon elgondolkodtató dolog. A másik könyv egy kis szórakoztató irodalom volt, Fábián Janka engem mindig kikapcsol. Az Emma évszázadát olvastam el tőle. A harmadik egy örökös visszatérőm, Wass Albert, akinek az Átoksori kísértetek könyvét olvastam el. Olyan mondatok vannak benne, melyek a mai világban is nagyon-nagyon élnek, megfontolandóak, sok tanulságot tartalmaznak. Közben még jegyzeteltünk is a férjemmel – árulta el végül Szemereyné Dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere.

