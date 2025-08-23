augusztus 23., szombat

Bence névnap

25 perce

Ha erre a kérdésre nem tudod a helyes választ, jobb, ha nem ülsz volán mögé

Ezen a héten újabb kihívás elé állítjuk olvasóinkat. Legújabb KRESZ-tesztünkkel mindenki próbára teheti a tudását!

Ha a volán mögött ülünk sosem lankadhat a figyelmünk. Fontos, hogy mindig éberek legyünk, hogy helyesen tudjunk cselekedni az adott szituációban és legyünk mindig képben az aktuális közlekedési szabályokkal. Bizonyos időközönként jó, ha frissítjük a memóriánkat is, hiszen az idő múlásával elfelejthetjük, mit is tanultunk. Erre jó az alábbi KRESZ-teszt is. 

kresz-teszt
Meg tudod oldani helyesen ezt a KRESZ-tesztet?
Fotó: Facebook

Mi a helyes sorrend a KRESZ-teszten?

Nézd meg jól az alább képet és döntsd el, milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben! Ám mielőtt válaszolnál gondold át, mit is tanultál a kanyarodó főútvonal!

Helyesen válaszoltál? IDE KATTINTVA megtudod.

Ha szívesen tesztelnéd még tudásod, akkor nézd meg korábbi KRESZ-tesztjeinket is!

Ne csüggedj, ha nem sikerült helyesen válaszolni a kérdésre, elevenítsd fel a KRESZ-szabályokat és nézd meg az alábbi videót, amely segít biztosabbá tenni tudásod!

 

 

