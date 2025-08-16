37 perce
Ebben a kereszteződésben sok sofőr lefagy, mert nem tudja, kinek van elsőbbsége
Biztos, hogy minden közlekedési szituációban tudod, kinek van elsőbbsége? A közlekedés nem játék, muszáj helyesen tudni a KRESZ-szabályokat. Most próbára teheted a tudásod legújabb KRESZ-tesztünkkel.
Bács-Kiskunban ugyan nincs egyik városban sem villamos, ettől függetlenül minden sofőrnek tudnia kell, milyen KRESZ-szabályok vonatkoznak rá. Ezen a KRESZ-teszten próbára teheted te is a tudásod róla.
Mi a helyes sorrend a KRESZ-teszten?
Nézd meg alaposan a képet és döntsd el, kinek van elsőbbsége és milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben.
