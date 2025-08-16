Ebben a kereszteződésben sok sofőr lefagy, mert nem tudja, kinek van elsőbbsége

Bács-Kiskunban ugyan nincs egyik városban sem villamos, ettől függetlenül minden sofőrnek tudnia kell, milyen KRESZ-szabályok vonatkoznak rá. Ezen a KRESZ-teszten próbára teheted te is a tudásod róla.

Tedd próbára a tudásod a KRESZ-teszttel!

Fotó: Szuperjogsi.hu

Mi a helyes sorrend a KRESZ-teszten?

Nézd meg alaposan a képet és döntsd el, kinek van elsőbbsége és milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben.

Helyesen válaszoltál? A szoljon.hu-ra kattintva megtudod.

Ha szívesen tesztelnéd még tudásod, akkor nézd meg korábbi KRESZ-tesztjeinket is!

Ne csüggedj, ha nem sikerült helyesen válaszolni a kérdésre, elevenítsd fel a KRESZ-szabályokat és nézd meg az alábbi videót, amely segít biztosabbá tenni tudásod!