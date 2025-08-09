augusztus 9., szombat

14 perce

A közlekedők fele hibázik ebben a szituációban. Te közéjük tartozol?

A legtöbb sofőr számára ismerős szituációt hoztunk el ezen a héten, a többségük mégis elhasal éles helyzetben. Neked sikerül eltalálnod KRESZ-tesztünk helyes sorrendjét? Teszteld tudásod!

Kovács Nóra

Ezúttal is egy trükkös feladvánnyal készültünk olvasóink számára. Sok sofőrnek a mai napig fejtörést okoz, ha egy kereszteződésben nincs, vagy nem működik közlekedési lámpa. Legújabb KRESZ-tesztünk bár egyértelmű, éles helyzetben végre tudnád hajtani?

KRESZ-tesztünk fókuszában az elsőbbségadás, elsőbbség a kereszteződésben,
KRESZ-teszt: Te tudod, ki haladhat át elsőként ebben a kereszteződésben?
Forrás: Kresz Tanulás Otthon/Facebook

Neked gondot okoz KRESZ-tesztünk? Ha igen, akkor tudnod kell, hogy ebben a szituációban annak a járműnek van elsőbbsége, aki a főúton halad. Az alárendelt úton közlekedő járművek abban az esetben haladhatnak tovább a kereszteződésben, ha egymás útját nem akadályozzák, és figyelembe veszik az elsőbbségi szabályokat.

Tudod, ki haladhat át először a KRESZ-tesztünkben látható kereszteződésben?

KRESZ-tesztünk megoldása: Mivel az A-jelzésű motoros érkezik az elsőbbséggel rendelkező útról, így elsőként ő haladhat át a kereszteződésben. Mivel a másik két jármű egymás közlekedését nem akadályozzák, így mindketten egyszerre folytathatják útjukat.

Ha frissen tartanád KRESZ-tudásod, ne hagyd abba!

Tetszett feladványunk? Akkor nézd meg korábbi tesztjeinket is!

A balesetek többsége elkerülhető lenne, ha mindenki tisztában lenne az alapvető közlekedési szabályokkal. Érdemes időnként felfrissíteni a tudásod.

 

