Ez a közlekedési szituáció még a legrutinosabb sofőrökön is kifoghat
Ismét egy elgondolkodtató feladvánnyal készültünk. E heti KRESZ-tesztünkben egy elég gyakori közlekedési szituációt mutatunk be. Te meg tudod mondani, itt mi a helyes áthaladási sorrend?
Legújabb KRESZ-tesztünkben az áthaladási sorrendet kell kitalálnod egy forgalmas kereszteződésben. Nem is hangzik olyan bonyolultnak, ugye? Lássuk, te mennyire vagy tisztában a KRESZ szabályaival.
Első pillantásra a feladat egyszerűnek tűnhet, azonban alaposabban megvizsgálva kiderül, hogy több szabályt is figyelembe kell venni ahhoz, hogy helyesen döntsünk. Nézd meg alaposan a fenti képet, és döntsd el, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?
Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudhatod.
Frissítsd fel tudásod KRESZ-tesztekkel!
A KRESZ-tudásodat érdemes időről időre felfrissíteni, hiszen a szabályok is változhatnak, és a gyakorlatban is magabiztosabbá válsz ezáltal. Mindenesetre érdemes megnézned ezt a videót is, hiszen ebből is csak tanulni lehet.