Ez a közlekedési szituáció még a legrutinosabb sofőrökön is kifoghat

Legújabb KRESZ-tesztünkben az áthaladási sorrendet kell kitalálnod egy forgalmas kereszteződésben. Nem is hangzik olyan bonyolultnak, ugye? Lássuk, te mennyire vagy tisztában a KRESZ szabályaival.

KRESZ-teszt: vajon te meg tudod oldani?

Forrás: BKV Facebook-oldala

Első pillantásra a feladat egyszerűnek tűnhet, azonban alaposabban megvizsgálva kiderül, hogy több szabályt is figyelembe kell venni ahhoz, hogy helyesen döntsünk. Nézd meg alaposan a fenti képet, és döntsd el, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?

Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudhatod.

