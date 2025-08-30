augusztus 30., szombat

1 órája

Ez a közlekedési szituáció még a legrutinosabb sofőrökön is kifoghat

Címkék#vezetés#kanyarodás#kresz-teszt#sofőr#kereszteződés

Ismét egy elgondolkodtató feladvánnyal készültünk. E heti KRESZ-tesztünkben egy elég gyakori közlekedési szituációt mutatunk be. Te meg tudod mondani, itt mi a helyes áthaladási sorrend?

Legújabb KRESZ-tesztünkben az áthaladási sorrendet kell kitalálnod egy forgalmas kereszteződésben. Nem is hangzik olyan bonyolultnak, ugye? Lássuk, te mennyire vagy tisztában a KRESZ szabályaival.

Lássuk, meg tudod-e oldani ezt a KRESZ-tesztet?
KRESZ-teszt: vajon te meg tudod oldani?
Forrás: BKV Facebook-oldala

Első pillantásra a feladat egyszerűnek tűnhet, azonban alaposabban megvizsgálva kiderül, hogy több szabályt is figyelembe kell venni ahhoz, hogy helyesen döntsünk. Nézd meg alaposan a fenti képet, és döntsd el, hogy milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?

Sikerült helyesen válaszolnod? IDE KATTINTVA megtudhatod.

Frissítsd fel tudásod KRESZ-tesztekkel!

Ha szívesen próbára tennéd még tudásod, akkor nézd meg korábbi KRESZ-tesztjeinket is!

A KRESZ-tudásodat érdemes időről időre felfrissíteni, hiszen a szabályok is változhatnak, és a gyakorlatban is magabiztosabbá válsz ezáltal. Mindenesetre érdemes megnézned ezt a videót is, hiszen ebből is csak tanulni lehet.

 

