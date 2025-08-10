Kertészeti munkák augusztusban: így készítsük fel a kertet az őszre

Augusztusban a zöldségek és fűszernövények sok figyelmet igényelnek, mivel ekkor érik be a nyári termés legjava. A kertészeti munkák augusztusban sem várhatnak.

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Zöldségek, gyümölcsök betakarítása

Augusztusban érik a paradicsom, paprika, uborka, cukkini, valamint sokféle gyümölcs – szilva, őszibarack, alma –, tehát itt az ideje, hogy folyamatosan szedjük őket. Ha túlérnek, akkor gyorsan megromlanak, így érdemes naponta ellenőrizni a növényeket. Érdemes ilyenkor a száraz leveleket is eltávolítani, hogy elősegítsük a szellőzést, és megelőzzük a betegségek kialakulását.

Ültessünk epret

Az eper ültetésére az augusztus a legoptimálisabb hónap. Az új palántákat azonban ne a régi növények helyére ültessük, az eper ugyanis szereti, ha mindig új helyet kap.

Új vetések

Ha szeretnénk, hogy a friss zöldségekből még egy utolsó termést szüretelhessünk az ősz folyamán, augusztusban vethetünk olyan gyorsan növő növényeket, mint a retek, saláta, spenót és más, rövid tenyésztési idejű zöldségek. Augusztus vége még ideális időszak a késő őszi vagy téli növények, mint a káposzta, kelbimbó és egyes fűszernövények ültetésére is.

Fűszernövények gondozása

A bazsalikom, kakukkfű és más fűszernövények az utolsó szüretelésre várnak. A leveles hajtásokat kössük össze kis csokrokba és fejjel lefelé aggassuk fel szellős, árnyékos helyen, ahol egy hét alatt megszikkadnak annyira, hogy a leveleket le lehet fejteni a hajtásokról. A leveleket ne morzsoljuk apróra, mert az ebből származó por gyorsan elveszti a benne levő illóolajokat. Jól záródó üvegekben célszerű tárolni a megszáradt fűszernövényeket, így tovább megőrzik az aromájukat.

Őszi virágok ültetése

Az augusztusi hónap tökéletes alkalom arra, hogy előkészítsük a kertet az őszi virágzásokra. Az őszi szezon legnépszerűbb növényei közé tartozik a krizantém, a dáliák, az őszi árvácska, valamint a kerti nefelejcs. Ültessünk most ezekből, hogy szeptembertől a kert színes és virágzó legyen!

Szaporítás

A nyári virágokat, mint a petúnia és a begónia, most is szaporíthatjuk. Csináljunk dugványokat, hogy tavasszal már kész palántákkal kezdhetjük az új szezont.