Kertészeti munkák augusztusban: így készítsük fel a kertet az őszre
Augusztus a nyár utolsó hónapja, amikor a kertben a munka nem állhat meg. Ilyenkor érdemes figyelmet fordítani a nyári növények gondozására, valamint előkészíteni a kertet az őszi szezonra. A hőmérséklet még mindig magas, de a napok már rövidülnek, és a kertnek fel kell készülnie a következő évszakokra. A kertészeti munkák augusztusban sem várhatnak. Nézzük, mi vár ránk ebben a hónapban!
Augusztusban a zöldségek és fűszernövények sok figyelmet igényelnek, mivel ekkor érik be a nyári termés legjava. A kertészeti munkák augusztusban sem várhatnak.
Zöldségek, gyümölcsök betakarítása
Augusztusban érik a paradicsom, paprika, uborka, cukkini, valamint sokféle gyümölcs – szilva, őszibarack, alma –, tehát itt az ideje, hogy folyamatosan szedjük őket. Ha túlérnek, akkor gyorsan megromlanak, így érdemes naponta ellenőrizni a növényeket. Érdemes ilyenkor a száraz leveleket is eltávolítani, hogy elősegítsük a szellőzést, és megelőzzük a betegségek kialakulását.
Ültessünk epret
Az eper ültetésére az augusztus a legoptimálisabb hónap. Az új palántákat azonban ne a régi növények helyére ültessük, az eper ugyanis szereti, ha mindig új helyet kap.
Új vetések
Ha szeretnénk, hogy a friss zöldségekből még egy utolsó termést szüretelhessünk az ősz folyamán, augusztusban vethetünk olyan gyorsan növő növényeket, mint a retek, saláta, spenót és más, rövid tenyésztési idejű zöldségek. Augusztus vége még ideális időszak a késő őszi vagy téli növények, mint a káposzta, kelbimbó és egyes fűszernövények ültetésére is.
Fűszernövények gondozása
A bazsalikom, kakukkfű és más fűszernövények az utolsó szüretelésre várnak. A leveles hajtásokat kössük össze kis csokrokba és fejjel lefelé aggassuk fel szellős, árnyékos helyen, ahol egy hét alatt megszikkadnak annyira, hogy a leveleket le lehet fejteni a hajtásokról. A leveleket ne morzsoljuk apróra, mert az ebből származó por gyorsan elveszti a benne levő illóolajokat. Jól záródó üvegekben célszerű tárolni a megszáradt fűszernövényeket, így tovább megőrzik az aromájukat.
Őszi virágok ültetése
Az augusztusi hónap tökéletes alkalom arra, hogy előkészítsük a kertet az őszi virágzásokra. Az őszi szezon legnépszerűbb növényei közé tartozik a krizantém, a dáliák, az őszi árvácska, valamint a kerti nefelejcs. Ültessünk most ezekből, hogy szeptembertől a kert színes és virágzó legyen!
Szaporítás
A nyári virágokat, mint a petúnia és a begónia, most is szaporíthatjuk. Csináljunk dugványokat, hogy tavasszal már kész palántákkal kezdhetjük az új szezont.
Fák és cserjék gondozása
A fák és cserjék metszése augusztusban nem ajánlott, mivel ez a növények növekedési időszaka, de a kiszáradt ágakat eltávolíthatjuk. A fák körül a talaj takarása is fontos feladat, hogy a víz jobban bent maradjon a talajban.
Öntözés
A nyári forróságban folytassuk a rendszeres öntözést, különösen a fiatal növények esetében. Ha szükséges, csepegtető rendszert használjunk, hogy a víz közvetlenül a gyökérzethez jusson.
Komposztálás
A nyári növényi maradékokat, levágott fűt, virágokat és zöldségeket tehetjük komposztálóba, hogy tápanyagot biztosítsunk a következő évben a talajnak.
Augusztusban érdemes a talaj előkészítésével is foglalkozni, hogy ősszel gyorsabban haladjunk a vetéssel.
Talajjavítás
Ha szükséges, adjunk hozzá komposztot, trágyát vagy ásványi anyagokat, hogy a talaj tápanyagellátottsága optimális legyen. Az ásványi anyagokat, mint például káliumot és foszfort, most is beépíthetjük a talajba.
Ha kertünkben szükséges, az augusztusi hónap a talajlazítás ideje is. Ha gyengébb a talaj, most érdemes a talajt fellazítani, hogy elősegítsük a tápanyagok beépülését.
Gyepápolás
A fű, ha nem is nő olyan intenzíven, mint tavasszal, de még mindig szükséges az ápolása. Folytassuk a rendszeres fűnyírást, de ne vágjuk túl rövidre a fűt. Az ideális magasság 5–6 cm között van. Ha a gyep kopottá vált, most vethetünk fűmagot a legkopottabb részekre, hogy ősszel ismét zöldellő legyen a kertünk.
Ezek a legfontosabb kertészeti munkák augusztusban
Augusztusban a kertészeti munkák még mindig számos teendőt adnak, de már az őszre is érdemes gondolni. A zöldségek és fűszernövények ápolása, az őszi virágok ültetése, a fák és cserjék előkészítése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kertünk szép és egészséges legyen a következő hónapokban is. Ne feledkezzünk meg a talaj és a gyep ápolásáról sem! Az augusztus a tökéletes időszak arra, hogy a kertünk minden igényét kielégítsük, és felkészüljünk a hűvösebb hónapokra.
