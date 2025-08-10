augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanácsok

2 órája

Kertészeti munkák augusztusban: így készítsük fel a kertet az őszre

Címkék#gyümölcs#zöldség#virág#fűszernövény#kertészkedés

Augusztus a nyár utolsó hónapja, amikor a kertben a munka nem állhat meg. Ilyenkor érdemes figyelmet fordítani a nyári növények gondozására, valamint előkészíteni a kertet az őszi szezonra. A hőmérséklet még mindig magas, de a napok már rövidülnek, és a kertnek fel kell készülnie a következő évszakokra. A kertészeti munkák augusztusban sem várhatnak. Nézzük, mi vár ránk ebben a hónapban!

Vajda Piroska

Augusztusban a zöldségek és fűszernövények sok figyelmet igényelnek, mivel ekkor érik be a nyári termés legjava. A kertészeti munkák augusztusban sem várhatnak. 

Kertészeti munkák augusztusban, egy nő virágokat locosl
A kertészeti munkák augusztusban sem várhatnak, ezek a legfontosabb teendők
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Zöldségek, gyümölcsök betakarítása

Augusztusban érik a paradicsom, paprika, uborka, cukkini, valamint sokféle gyümölcs –  szilva, őszibarack, alma –, tehát itt az ideje, hogy folyamatosan szedjük őket. Ha túlérnek, akkor gyorsan megromlanak, így érdemes naponta ellenőrizni a növényeket. Érdemes ilyenkor a száraz leveleket is eltávolítani, hogy elősegítsük a szellőzést, és megelőzzük a betegségek kialakulását.

Ültessünk epret

Az eper ültetésére az augusztus a legoptimálisabb hónap. Az új palántákat azonban ne a régi növények helyére ültessük, az eper ugyanis szereti, ha mindig új helyet kap.

Új vetések

Ha szeretnénk, hogy a friss zöldségekből még egy utolsó termést szüretelhessünk az ősz folyamán, augusztusban vethetünk olyan gyorsan növő növényeket, mint a retek, saláta, spenót és más, rövid tenyésztési idejű zöldségek. Augusztus vége még ideális időszak a késő őszi vagy téli növények, mint a káposzta, kelbimbó és egyes fűszernövények ültetésére is.

Fűszernövények gondozása

A bazsalikom, kakukkfű és más fűszernövények az utolsó szüretelésre várnak. A leveles hajtásokat kössük össze kis csokrokba és fejjel lefelé aggassuk fel szellős, árnyékos helyen, ahol egy hét alatt megszikkadnak annyira, hogy a leveleket le lehet fejteni a hajtásokról. A leveleket ne morzsoljuk apróra, mert az ebből származó por gyorsan elveszti a benne levő illóolajokat. Jól záródó üvegekben célszerű tárolni a megszáradt fűszernövényeket, így tovább megőrzik az aromájukat.

Őszi virágok ültetése

Az augusztusi hónap tökéletes alkalom arra, hogy előkészítsük a kertet az őszi virágzásokra. Az őszi szezon legnépszerűbb növényei közé tartozik a krizantém, a dáliák, az őszi árvácska, valamint a kerti nefelejcs. Ültessünk most ezekből, hogy szeptembertől a kert színes és virágzó legyen!

Szaporítás

A nyári virágokat, mint a petúnia és a begónia, most is szaporíthatjuk. Csináljunk dugványokat, hogy tavasszal már kész palántákkal kezdhetjük az új szezont.

Fák és cserjék gondozása

A fák és cserjék metszése augusztusban nem ajánlott, mivel ez a növények növekedési időszaka, de a kiszáradt ágakat eltávolíthatjuk. A fák körül a talaj takarása is fontos feladat, hogy a víz jobban bent maradjon a talajban.

Öntözés

A nyári forróságban folytassuk a rendszeres öntözést, különösen a fiatal növények esetében. Ha szükséges, csepegtető rendszert használjunk, hogy a víz közvetlenül a gyökérzethez jusson.

Komposztálás

A nyári növényi maradékokat, levágott fűt, virágokat és zöldségeket tehetjük komposztálóba, hogy tápanyagot biztosítsunk a következő évben a talajnak.

Augusztusban érdemes a talaj előkészítésével is foglalkozni, hogy ősszel gyorsabban haladjunk a vetéssel.

Talajjavítás

Ha szükséges, adjunk hozzá komposztot, trágyát vagy ásványi anyagokat, hogy a talaj tápanyagellátottsága optimális legyen. Az ásványi anyagokat, mint például káliumot és foszfort, most is beépíthetjük a talajba.

Ha kertünkben szükséges, az augusztusi hónap a talajlazítás ideje is. Ha gyengébb a talaj, most érdemes a talajt fellazítani, hogy elősegítsük a tápanyagok beépülését.

Gyepápolás

A fű, ha nem is nő olyan intenzíven, mint tavasszal, de még mindig szükséges az ápolása. Folytassuk a rendszeres fűnyírást, de ne vágjuk túl rövidre a fűt. Az ideális magasság 5–6 cm között van. Ha a gyep kopottá vált, most vethetünk fűmagot a legkopottabb részekre, hogy ősszel ismét zöldellő legyen a kertünk.

Ezek a legfontosabb kertészeti munkák augusztusban

Augusztusban a kertészeti munkák még mindig számos teendőt adnak, de már az őszre is érdemes gondolni. A zöldségek és fűszernövények ápolása, az őszi virágok ültetése, a fák és cserjék előkészítése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kertünk szép és egészséges legyen a következő hónapokban is. Ne feledkezzünk meg a talaj és a gyep ápolásáról sem! Az augusztus a tökéletes időszak arra, hogy a kertünk minden igényét kielégítsük, és felkészüljünk a hűvösebb hónapokra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu