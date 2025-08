Don-kanyarból hazahozott kenyér, Horthy-aláírások – ritkaságokat őriz a félegyházi gyűjtő

Varga Zoltán kisgyermek kora óta vonzódik a katonai relikviákhoz. Azt mondja, ő így született. Jól emlékszik arra, amikor óvodásként otthon katonai kitüntetéseket talált és, hogy azoknak mennyire örült. Később híre ment a családban, hogy a kis Zolikát mennyire érdeklik ezek a tárgyak és sorra kapta ajándékba az apró katonai felszereléseket. Ez a gyűjtőszenvedély azonban akkor kezdett igazán komolyra fordulni, amikor Zoltán már saját keresettel rendelkezett. Rendszeresen járta a vásárokat, valamint tapasztalt gyűjtőktől kért tanácsokat. Ma már az internet segítségével könnyebben jut hozzá új darabokhoz – mesélte.

Katonai relikviák gyűjtéséért kapott elismerést Varga Zoltán

Fotó: Vajda Piroska

Kinőtték a lakást a katonai relikviák

Azt is elmondta, abban a szerencsés helyzetben van, hogy gyűjtőszenvedélyében felesége is támogatja, gyakran elkíséri vásárlásai során. Varga Zoltán ugyanakkor mindig is ügyel arra, hogy a hobbija ne menjen a családi költségvetés rovására. Míg kezdetben minden érdekesebb darabot megvásárolt, ma már sokkal megfontoltabb. Ez többek között azért is van, mert az évek során annyi relikviát összegyűjtött, hogy egyszer csak azt vette észre, megtelt a lakásuk. Így jött az ötlet, hogy helyet keressenek a gyűjteménynek.

Mivel Zoltán azok közé a gyűjtők közé tartozik, aki szívesen és büszkén mutatja meg gyűjteményét ismerősöknek és barátoknak, az sem állt távol tőle, hogy a katonai relikviákat közkinccsé tegye. Ezért felvette a kapcsolatot a Kiskun Múzeummal, ahol szívesen adtak helyet a gyűjteménynek. A tárlat 2013-ban nyílt meg a nagyközönség előtt először a múzeum földszintjén, majd később került a börtönmúzeum egyik emeleti termébe, ahol jelenleg is látogatható.

Fegyverek minden mennyiségben

A gyűjteményben számtalan értékes kuriózum is látható. A tárgyakat időrendi sorrendben állították ki. A falakon obsitképek, végelbocsátó levelek sorakoznak, míg a tárlókban különböző fegyverek, például egy olyan pisztoly is látható, mint amilyennel lelőtték Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst Szarajevóban.

Az érdeklődők láthatnak még lőszerhüvelyekből katonák által készített emlékgyűrűket, kitüntetéseket, frontharcosok telekövét, korabeli újságokat, fotókat, plakátokat, hadifogoly táborban használt pénzeket, kardokat, kézigránátokat, puska gránátot, roham karabélyt, katonai kézmelegítőt, katonai ruházatot, igazolványokat, szinte hiánytalan elsősegély ládát, tányéraknát, tanklőszereket, lánctalpszemet és még sok egyéb érdekességet – sorolta Zoltán.