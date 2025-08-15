Forradalmi módszer: így készül a tökéletes főtt kukorica, és a konyha sem forrósodik fel!

A nyári hónapok egyik ikonikus csemegéje a főtt kukorica, amit sokan szívesen fogyasztanak ebéd helyett, uzsonnára vagy akár vacsorára is. A hagyományos főzés azonban hosszas és párás folyamat, ami a forró napokon még elviselhetetlenebbé teheti a konyhát. Szerencsére van egy egyszerű és gyors megoldás, amellyel mindössze tíz perc alatt élvezhetjük a friss, édes csöveket, és mindezt anélkül, hogy gőzben úszna a lakás.

A nyári hónapok egyik ikonikus csemegéje a főtt kukorica

Fotó: pixabay.com/ Illusztráció

Air fryerrel pillanatok alatt kész a főtt kukorica

Az air fryer nemcsak a krumpli- vagy húsételek elkészítésében verhetetlen, hanem a csemegekukorica is mennyei benne. Ehhez mindössze a csöveket kell félbevágni, kevés olajjal megkenni, és tíz perc alatt kész is a tökéletes nyári finomság. A forrón ráolvadó vaj és a só pedig tovább fokozza az élményt.

Így válaszd ki a legjobb csöveket

A jó kukorica illatos, telt szemű és friss zöld csuhéval borított. Kerüljük a fonnyadt, ráncos szemű vagy foltos csöveket, és mindig végezzünk frissességi próbát: ha a körmünkkel könnyen megsértjük a szemet, és fehér, tejszerű nedv buggyan ki, biztosan finom és édes lesz a végeredmény.