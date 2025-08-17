Nyolcvanévesen újra a magasban, Mészáros György még mindig az ejtőernyőzés szerelmese

A veterán ejtőernyős, Mészáros György nagyon boldogan töltötte 80. szülinapját, ugyanis azt csinálhatta, amit a legjobban szeret. Az Albatrosz Repülő Egyesület egy ejtőernyős ugrással ajándékozta meg Mészáros Györgyöt, és mellé még egy marhalábszárpörköltet is kapott, amiből együtt falatoztak a hangárban. A nyugalmazott ejtőernyős főtiszt pedig elmesélte a kalandos életét, és legizgalmasabb ejtőernyős emlékeit, amiről a Feol.hu számolt be részletesen.

Forrás: Méhész Sándor

Kezdeti ejtőernyős ugrásainak története

1964 májusában ugrott először Kiskunfélegyházán, 800 méter magasból, ami nagyon jól sikerült, és örömteli élményként maradt meg számára. A következő ugrásával kapcsolatban viszont elmondta, hogy a „második ugrásomnál már nagyon majréztam, de mivel lányok is ültek a repülőgépen, azt mondtam magamban, ha belehalok, én akkor is kiugrok” – mesélte Mészáros György. Abból, hogy a fedélzeten lányok is voltak, kiderült, hogy ekkor még önként, és nem katonaként ugrott.

Lángnyelveket látott kicsapni a repülőgépen

1964 novemberében saját kérése vonult be sorkatonának a Magyar Néphadsereghez. Pénzben is megérte az ejtőernyős ugrás, hiszen 10 forintot adtak érte, ami abban az időben nagyon soknak számított, hiszen az illetményük 72 forint volt. A nagy izgalmak az első éjszakai ugrása során kezdődtek.

Jobb szélen Mészáros György, mellette Méhész Sándor

Forrás: Méhész Sándor felvételei közül

„Kiléptem a sötétbe, és azt láttam, hogy ég a repülőgép, öles lángnyelvek csapnak ki belőle” – mesélte a Feol.hu-nak a veterán ejtőernyős. Amikor ezt észrevette, már szerencsére nem volt a gépen, de utána kiderült, hogy ezek a lángok úgy keletkeztek, hogy lentebb vették a gázt, és a kipufogócsöveknél lángnyelvek csaptak kifelé.

Előzetesen azt az információt kapta Juhász századostól, hogy puha talajra fog érkezni, ehelyett egy akácfával találkozott össze landolása közben. Fára esésnél hintázó mozdulatokat kell csinálni, és a fa törzsébe kapaszkodni, de nem jutott előrébb ezzel a módszerrel sem. A hasernyőt kellett volna kinyitnia, de nem volt kedve később azt összehajtani, így finoman leengedte, utána hallotta, hogy alatta másfél méterrel puffant az ernyő, ami nagyon bosszantotta.