Egy rosszul rögzített bőrönd tönkreteheti a nyaralást, így utazzon biztonságosan autóval!

Bár már a nyár utolsó hónapját éljük, és sokan túl vannak a vakáción, akadnak, akik épp nyár végére vagy szeptember elejére időzítették az utazást. Ha autóval indul nyaralni – akár belföldre, akár külföldre –, érdemes odafigyelni a biztonságos csomagszállításra, mert erre sokan nem fordítanak kellő figyelmet. Egy rosszul rögzített babakocsi vagy bőrönd még akkor is balesetveszélyes lehet, ha látszólag biztonságban van a csomagtartóban. Mutatjuk, hogyan kerülheti el, hogy a poggyász árnyékot vessen a nyaralásra.

Ezekre figyelj a csomagszállításnál

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mik a veszélyek?

Egy hirtelen fékezésnél a nem megfelelően rögzített csomag könnyen előrecsapódhat – nemcsak a szélvédőt törheti be, hanem súlyos sérülést is okozhat, ha valamelyik utasnak ütődik. Gyakori hiba a csomagok egymásra pakolása is, ami holtteret alakíthat ki, rontva a sofőr kilátását – ez alapvetően ellentmond a biztonságos közlekedés szabályainak. Ha pedig több nehéz bőrönd van a kocsiban, az megváltoztathatja a jármű súlypontját és fékútját, ami fékezésnél vagy éles kanyarodásnál kiszámíthatatlan mozgást eredményezhet.

A biztonságos csomagszállítás

Füredi András, a kecskeméti Füredi Autósiskola és Képző Központ vezetője hangsúlyozza: a biztonságos utazásért mindent meg kell tenni. „Az első és legfontosabb, hogy a csomag a csomagtartóban kapjon helyet, ne az ülésen. Ha a bőrönd vagy tárgy ott is könnyen eldőlhet, mindenképp rögzítsük. A lekötőháló az egyik legbiztosabb megoldás, érdemes beszerezni, ha van rá lehetőség.”

A kisállat is csomag

Sokan a kedvencüket is magukkal viszik nyaralni, ám a járműben őket is biztonságosan kell elhelyezni. Egy állat kiszámíthatatlanul viselkedhet egy manőver során, ezért elengedhetetlen a rögzítése. Ha szabadon ül az ülésen – különösen elöl –, nemcsak a saját, hanem mások épségét is veszélyeztetheti.