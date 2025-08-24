1 órája
Százéves babakocsik élednek újjá Dorogi Norbert keze nyomán – fotók
A kecskeméti Dorogi Norbert egészen szokatlan hobbinak hódol. Szenvedélye nem más, mint a babakocsi-restaurálás, amely során olyan kincseket hoz vissza az életbe, amelyek az 1800-as évek végének vagy a 20. század hajnalának családi történeteit őrzik. Munkája nemcsak kézügyességet, hanem időutazást is jelent – minden egyes babakocsi egy darabka múlt, amely az ő keze nyomán újra méltósággal mesél a régi időkről.
Bélyeggyűjtés, matricagyűjtés, rendszámgyűjtés, veterán autók. Számos különleges hobbi létezik, Dorogi Norbert viszont olyat csinál, amit rajta kívül csak nagyon kevesen, vagy talán senki. Bemutatjuk a babakocsi-restaurálás történetét.
Honnan indult ez a szenvedély?
Lassan 20 éve már annak, hogy Dorogi Norbert babakocsikat restaurál. Akkori párjának édesapjánál segített tetőszerkezetet bontani, amikor megtalálták az első olyan babakocsit, amely végül új köntöst kapott általa. Ez egy olyan babakocsi volt, amelyet a család már használtan vásárolt, évtizedekkel ezelőtt volt apósát tologatták benne, előtte pedig egy régi katonatisztet. A tetőszerkezet bontásakor először még csak úgy gondoltak erre a babakocsira, mint egy eldobható szemétre… később díjnyertes alkotás lett belőle.
– Amikor megtaláltuk ezt a 40-es, 50-es évekből származó Ikarus babakocsit, majdnem kidobtuk. Végül mondtam, hogy inkább tartsuk meg és én felújítom – mesélte hírportálunknak Dorogi Norbert.
– A stílusa, a varrása, a gombozása és az anyaghasználata – még nikkelt használtak – nagyon tipikus volt, és hiba lett volna megválni tőle. Fel is újítottam és lánytestvérem abban tolta végig ikerbabáit a Hírös Hét Fesztivál babkocsis felvonulásán. Annyira nagy sikert aratott, hogy pénzdíjat és még különdíjat is nyert – emlékezett vissza Norbert.
Az első babakocsi-restaurálásból meghatározó hobbi lett
A sikerélmény megerősítette Norbertet és ezután számos babakocsit restaurált. Az interneten és a piacokon is keresgélt régi babakocsikat, majd jelenlegi párja is felvonult kisfiúkkal egy különleges babakocsival a Hírös Hét Fesztiválon.
Norbert büszkén mesélte, hogy legidősebb felújított babakocsija egy 1870-es darab, amelyet Borsodból hoztak el darabokban. A bőr szinte teljesen el volt száradva rajta, a fémszerkezetét újra kellett gyártani és nagyon sok famunkát is igényelt a felújítás.
Színházi felkérés és kiállítások
Gyorsan híre ment ennek a különleges szenvedélynek és a kecskeméti színház felkérésére egy eseményen is részt vettek Norberték. Egy színházi előadás díszletéhez két régi babakocsit vittek a társulatnak, majd párjával együtt Norberték is beöltöztek.
– Korhű jelmezeket kaptunk és várandós párommal és kisfiunkkal – valamint az 1905-ös babakocsinkkal – egy korabeli családot ábrázoltunk, jó buli volt! Emellett Sopronban is volt többször is jelenésünk, ugyanis a Tündérfesztiválon kiállítottuk babakocsi-gyűjteményemet – mondta Dorogi Norbert, akinek kiállítása Kisszálláson, Kunszálláson és a veterán autókkal összeállva egy véradáson is látható volt már.
A gyűjtemény egyébként 20–25 darab restaurált babakocsiból áll. Helyhiány miatt viszont több babakocsi már nem fér el Norbertéknál, így az a terv, hogy egy kis múzeumba kerüljenek a különlegességek.
A Mikulás szánját is felújította
A gyűjtemény legrégebbi darabja 1870-ből származik, ahogyan az a régi szán is, amely a Mikulás szánjához hasonlít. Lemezből és fémből van meghajlítva, arany talpai vannak és piros színű. Kortörténethez értő szakemberek saccolták meg a származási idejét – a dombormintás lemez a 19. század végére jellemző.
Dorogi Norbert a restaurálás közben szerel, összerak, fémmunkát csinál és mintáz, fest. A folyamathoz viszont mások is kellenek, így a „restaurátori csapat” tartalmaz még egy asztalost, rezest és egy hangszerkészítőt is (aki például a babakocsi kerekére záró kupakot – kvázi dísztárcsát – tud gyártani).
Hogy mennyi ideig tart egy ilyen felújítás, az függ a kocsi állapotától, de általában félévente/évente tudnak egyet teljeskörűen restaurálni. A munkafolyamatok során általában
- csiszolni,
- lakkozni,
- pácolni,
- esztergálni kell
- és a homokszórás is jellemző.
Ez durván 100–150 ezer forintot ölel fel babakocsinként.
A kecskeméti Dorogi Norbert régi babakocsikat újít felFotók: Vizi Zalán
Dorogi Norbert régi magyar bicikliket is gyűjt
A kecskeméti restaurátor szenvedélyéhez tartozik maga a gyűjtés is, ugyanis ezeket a babakocsikat csak magának készíti, nem eladásra. A gyűjtés viszont másra is kiterjed: régi magyar bicikliket is gyűjt. A legidősebb kerékpár egy 1935-ből származó Weiss Manfréd Juventus kerékpár. Ebből 10 darab van az egész országban. Norbert régen Csepel bringákat is gyűjtött, de már csak a Weiss Manfrédra összpontosít.
A kerékpároknál a restaurálás kevésbé jellemző, ugyanis Norbertnek pont az tetszik, hogy látszik rajtuk, hogy eredeti. Viszont ezeket a járgányokat is üzemkész állapotba kell hozni, amelyet csak az adott évből származó alkatrészekkel hajt végre.
Emiatt ennek az ára borsosabb és időigényesebb is, viszont egyértelműen megéri. Elmondhatják ugyanis magukról, hogy olyan különleges darabokat birtokolnak, mint Norbert kisfiának az 1937-es, 24-es méretű Weiss Manfréd kerékpárja, amiből ezen kívül még egy van egész Magyarországon.
