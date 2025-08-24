Százéves babakocsik élednek újjá Dorogi Norbert keze nyomán – fotók

Bélyeggyűjtés, matricagyűjtés, rendszámgyűjtés, veterán autók. Számos különleges hobbi létezik, Dorogi Norbert viszont olyat csinál, amit rajta kívül csak nagyon kevesen, vagy talán senki. Bemutatjuk a babakocsi-restaurálás történetét.

A kecskeméti Dorogi Norbert szenvedélye a babakocsi-restaurálás

Fotó: Vizi Zalán

Honnan indult ez a szenvedély?

Lassan 20 éve már annak, hogy Dorogi Norbert babakocsikat restaurál. Akkori párjának édesapjánál segített tetőszerkezetet bontani, amikor megtalálták az első olyan babakocsit, amely végül új köntöst kapott általa. Ez egy olyan babakocsi volt, amelyet a család már használtan vásárolt, évtizedekkel ezelőtt volt apósát tologatták benne, előtte pedig egy régi katonatisztet. A tetőszerkezet bontásakor először még csak úgy gondoltak erre a babakocsira, mint egy eldobható szemétre… később díjnyertes alkotás lett belőle.

– Amikor megtaláltuk ezt a 40-es, 50-es évekből származó Ikarus babakocsit, majdnem kidobtuk. Végül mondtam, hogy inkább tartsuk meg és én felújítom – mesélte hírportálunknak Dorogi Norbert.

– A stílusa, a varrása, a gombozása és az anyaghasználata – még nikkelt használtak – nagyon tipikus volt, és hiba lett volna megválni tőle. Fel is újítottam és lánytestvérem abban tolta végig ikerbabáit a Hírös Hét Fesztivál babkocsis felvonulásán. Annyira nagy sikert aratott, hogy pénzdíjat és még különdíjat is nyert – emlékezett vissza Norbert.

Az első babakocsi-restaurálásból meghatározó hobbi lett

A sikerélmény megerősítette Norbertet és ezután számos babakocsit restaurált. Az interneten és a piacokon is keresgélt régi babakocsikat, majd jelenlegi párja is felvonult kisfiúkkal egy különleges babakocsival a Hírös Hét Fesztiválon.

Norbert büszkén mesélte, hogy legidősebb felújított babakocsija egy 1870-es darab, amelyet Borsodból hoztak el darabokban. A bőr szinte teljesen el volt száradva rajta, a fémszerkezetét újra kellett gyártani és nagyon sok famunkát is igényelt a felújítás.

Színházi felkérés és kiállítások

Gyorsan híre ment ennek a különleges szenvedélynek és a kecskeméti színház felkérésére egy eseményen is részt vettek Norberték. Egy színházi előadás díszletéhez két régi babakocsit vittek a társulatnak, majd párjával együtt Norberték is beöltöztek.