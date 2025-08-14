Minden konyhatündér álma egy ilyen készülék, gombokért árulják most a Lidl-ben

Ha régóta szemezel egy air fryerrel, most érdemes beindítani a Lidl Plus appot. Augusztus 14–17. között a SilverCrest mini forrólevegős sütő ára 9 999 forintról lecsökkent mindössze 7 499 forintra, és még 3 év garanciát is adnak rá.

Konyhatündérek álma az air fryer

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Az akciós air fryer 1 000 wattos teljesítménnyel dolgozik, a kosara 2 literes, a hőfokot 80 és 200 fok között állíthatod, és ha lejár az idő, magától kikapcsol. Nem csak süt, de grillezni is tud – vagyis a krumplitól kezdve a csirkeszárnyig bármit gyorsan, ropogósra készít.

Miért szeretik ennyien az air fryert?

Kevesebb olaj, több íz – ropogós falatok minimális zsiradékkal.

Villámgyors főzés – hamar bemelegszik, így időt spórolsz.

Energiatakarékos – kisebb fogyasztás, mint egy hagyományos sütőnél.

A Lidl akció részletei röviden

Márka: SilverCrest mini air fryer

Teljesítmény: 1 000 W

Kosárméret: 2 liter

Hőfok: 80–200 °C között állítható

Extra: grillezés, automatikus kikapcsolás

Akciós időszak: augusztus 14–17., Lidl Plus app szükséges

Akciós ár: 7 499 Ft (eredeti: 9 999 Ft)

Garancia: 3 év

Ha még nincs air fryer a konyhádban, most egy kisebb összegből kipróbálhatod, mennyire forradalmasítja a hétköznapi főzést. Az akció csak néhány napig tart, a készletek pedig a Lidlben általában gyorsan fogynak.

Ezt tudnod kell az air fryerről!

Az air fryer kétségtelenül hasznos, ráadásul a benne készült ételek egészségesebbek is, mint a hagyományos, mondjuk bő olajban sütött fogások. Ez azonban akár megtévesztő is lehet – hívja fel a figyelmet a Mindmegette, ahol kiváló receptek is találhatók a forrólevegős sütőhöz. Ha valamit túlsütünk és megégetünk, az kétségtelenül nem tesz jót a szervezetünknek. Nem beszélve arról sem, hogy ha valami mondjuk egészségesebb, akkor sem szabad túlzásba vinni, hiszen a sok elfogyasztott étel akkor is hízást eredményezhet, akkor is, ha amúgy superfoodról van szó.

