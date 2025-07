Öt magyar gyümölcs, amit most érdemes enni – Ezeket a nyári recepteket vétek lenne kihagyni!

Ki kell használni a szezont!

A szezonális magyar gyümölcsökkel nemcsak a pénztárcádnak, hanem az ízlelőbimbóidnak is jót teszel. Most érik a legfinomabb őszibarack, szilva, málna, ribizli és görögdinnye – használd ki, amíg tart a nyár! Ezekkel az otthon is elkészíthető receptekkel pedig garantáltan sikered lesz a családnál vagy a vendégeidnél.