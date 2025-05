Nehogy kiirtsd ezt a gyomnak tűnő csodaszert, a szervezeted hálás lesz érte

Erdőben, mezőn és a kertekben is találkozhatunk ezzel a növénnyel és sokan azt hiszik, hogy gyom, pedig a piros árvacsalán igazából gyógynövény. Ha rendszeresen fogyasztjuk jótékony hatással lehet a szervezetünkre.

A piros árvacsalánnal mindenhol találkozhatunk

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Csak óvatosan ezzel a növénnyel!

A piros árvacsalán javítja a vérkeringést, az égési sérülésekre is igazi gyógyír, a szervezet méregtelenítésében is segít, sőt még torokfájásra is kiváló. Emellett enyhíti az allergiás tüneteket és a stresszt is oldja.

Ennek a gyógynövénynek a fogyasztása általában biztonságos, de vízhajtó hatása miatt óvatosnak kell vele lenni; túl nagy mennyiségben kiszáradást vagy elektrolit-egyensúly zavarokat okozhat. Terhesség, szoptatás alatt mindenképpen konzultáljunk az orvosunkkal, mielőtt árvacsalánt kezdenél fogyasztani, de akkor is, ha krónikus betegségben szenvedünk, és állandó gyógyszert szedünk – hívja fel a figyelmet a ripost.hu.

Így készítsünk teát a piros árvacsalánból

Egy teáskanál szárított levelet forrázzunk le, majd hagyjuk állni 10-15 percig. Naponta egy-két csészével érdemes fogyasztani, kúraszerűen: vagyis 2-4 hét folyamatos fogyasztás után tartsunk ugyanennyi szünetet.