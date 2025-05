Így étkezz, hogy tuti jól sikerüljön az érettségi

Megárt a sok koffein

A vizsgaidőszak során sokan késő estig tanulnak, és az éberség fenntartásához gyakran a koffein túlzott beviteléhez nyúlnak. Dr. Bodor Zsanett ugyanakkor figyelmeztet: a WHO ajánlása szerint a napi koffeinbevitel nem haladhatja meg a 400 milligrammot, ami körülbelül 3–4 csésze kávénak felel meg. A kávén túl egyéb koffeintartalmú italok is hatással lehetnek a szervezetre, mint a fekete-, fehér- és zöld tea, valamint az energiaitalok. Ezek élénkítő hatása gyorsan jelentkezhet, és rövid távon támogathatja a memóriaműködést is.

A szakember szerint célszerű váltogatni a tea- és kávéfogyasztást. A teában található csersav ugyanis lassítja a koffein felszívódását, így az élénkítő hatás hosszabb ideig fennmarad. Ugyanakkor a túlzott koffeinbevitel negatív következményekkel járhat: vízhajtó hatása révén dehidratációhoz vezethet, valamint fejfájást, szapora szívverést, sőt alvászavarokat is okozhat. Ez különösen hátrányos lehet a tanulás szempontjából, hiszen a pihentető alvás alapvetően szükséges a megfelelő szellemi teljesítményhez.

A koncentráció fenntartásában a megfelelő hidratáltság is kulcsfontosságú – hangsúlyozza a dietetikus. Átlagosan napi nyolc pohár (egyenként 2–2,5 deciliteres) folyadékbevitel ajánlott, melyből legalább öt pohár tiszta víz legyen. A napi folyadékmennyiségbe beleszámíthatnak a levesek, valamint a turmixok is.