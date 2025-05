Piszok drága, gyorsan romlik, mégis kapkodnak a vásárlók ezért a szuperélelmiszerért

Kecskeméten, a piacon talán egy-két árusnál található meg az áfonya. A városban lévő zöldségeseknél és áruházak polcain azonban szinte kivétel nélkül mindenhol ott van.

Az áfonya nemcsak finom, de egészséges is

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció

Csupa pozitív hatás

Az áfonya finom és számos egészségügyi előnnyel rendelkezik, amelyek miatt érdemes rendszeresen fogyasztani. Magas az antioxidáns tartalma. Javíthatja a szív egészségét, mivel csökkenti a vérnyomást és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Az áfonya javíthatja a memóriát és a kognitív funkciókat, lassítva az öregedéssel járó kognitív hanyatlást. Magas rosttartalma elősegíti az egészséges emésztést. Nem utolsó sorban gyulladáscsökkentő hatása is van, ami segíthet a krónikus betegségek megelőzésében.

Érdemes vásárlás előtt körbenézni

Ezek voltak a jó tulajdonságai. Az ára sajnos nem ide tartozik. Az mindenképpen elmondható, érdemes körbenézni, mivel nagyon sokféle árral lehet találkozni. Sokszor nem is a minősége miatt, hanem a nagy nyereséget remélő eladók miatt.

A boltok polcain jellemzően a 125 grammos kis dobozos kiszerelés vehető meg, ennek ára jellemzően 799 vagy 899 forint. A nagyobb 225-250 grammosért viszont már akár 1900-2200 forintot is elkérnek. Az 500 grammos ára eléri a 3400-4000 forintot, a kilós ládás pedig 4000-6000 forint között van. A zöldségeseknél inkább ennél csak magasabb árakkal találkozhatunk, ott a kilója 10-15 ezret is elérheti, sőt meg is haladhatja.

Az áfonya termesztése drága

Miért ennyire drága? Az okok között szerepel a magas termesztési költség, hiszen termesztése munkaigényes és speciális körülményeket igényel, mint például a megfelelő talaj vagy éghajlat. Sajnos gyorsan romlik, ezért hűtött tárolást és gyors szállítást igényel, ami szintén növeli a költségeket.

Arra azonban mi, vásárlók is ügyeljünk, hogy ha nagyobb mennyiséget veszünk, vegyük figyelembe a romlandóságát. Egy-két nap után már nem igazán fogyasztható. A boltokban viszont pont ezért kifoghatunk belőle féláras kiszereléseket is.