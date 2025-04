5+1 tuti tipp, hogy könnyebben menjen a futás

Tűzz ki célokat és jegyezd is le őket!

Lehetsz kezdő vagy gyakorlott futó, ahhoz, hogy motiválni tudd magad, mindenképp szükség van ösztönzőre. Nézz ki egy versenyt, vagy tűzz ki magad elé egy teljesíthető célt, és keress annak megfelelő edzéstervet! Az edzésnapló fontosságáról pedig ebben a cikkben olvashatsz.

Erősíts!

A futás nagyon szuper sport, de ahhoz, hogy minél jobb legyen az erőnléted, szükség van erősítő edzésekre is. Vess be kifejezetten kart, feneket, combot, hasat erősítő edzéssorokat, és a törzsizomzatról se feledkezz meg! Az interneten is számos ilyen gyakorlatsor van, így biztosan mindig találsz magadnak új kihívásokat, amivel színesítheted a futóedzésed.

Tervezd meg az étkezésed!

Az étkezés minősége egyenes arányosságban van a teljesítménnyel. Éppen ezért nagyon fontos, hogy milyen tápanyagokat viszel be a szervezetedbe. A futáshoz kell az energia, de nem mindegy, hogy ezt miből nyered. A futás utáni regenerálódáshoz is szükség van szénhidrátra is a fehérje mellett. Ideális lehet pl. bármilyen bogyós gyümölcs, joghurt vagy banánturmix. Ha pedig az edzés mellett fogyni is szeretnél, itt találsz egy összefoglalót, hogy mire kell figyelned az étrended összeállításánál.

Szórakoztasd magad futás közben, legyen jutalmad!

Ha az utcán vagy atlétikai pályán futsz, fontos, hogy figyelj a környezetedre, de azért minimális hangerőn nyugodtan hallgathatsz zenét napközben, vagy amit még inkább ajánlunk: podcastet! A zene ritmusa nagyban meghatározza a tempód, és ha épp nem ez a cél, akkor egy beszélgetős műsor sokkal ideálisabb lehet. (Aki szereti, hallgathat filmajánlókat, beszélgetéseket színészekkel, írókkal, aki pedig a hírekre szomjazik, az például az Origo Hírcast-tel kerülhet képbe az elmúlt napok eseményeit illetően.)

A bemelegítés és a nyújtás nem maradhat el!

Amiket semmiképp se spórolj le a futás elején/végén, az a bemelegítés és a nyújtás. Ezek fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni, nagyon sok fájdalomtól, sérüléstől kímélheted meg magad, ha helyesen és megfelelő ideig végzed ezeket. Ha tehát futni készülsz, akkor mindig számolj rá a futóidőn túl még 10-20 percet ezekre a gyakorlatsorokra is!