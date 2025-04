A lapos has titka: 7 napos mintaétrend, ami segít a fogyásban

A karcsú alak elérése nemcsak a külsőd miatt fontos, hanem az általános egészséged és közérzeted szempontjából is kulcsfontosságú. A hasi zsír csökkentése segíthet csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és más egészségügyi problémák kockázatát. A lapos has elérése diéta nélkül nehezen lehetséges, de ez nem jelenti azt, hogy meg kellene vonnod magadtól mindent. Vannak olyan ételek és alapanyagok, amelyek különösen a has körüli zsírvesztést segítik elő – írja a mindmegette.hu

Lapos has mintaétrend

A hasi, vagy zsigeri zsír a hasüregben, a belső szervek körül felhalmozódó zsírtömeg, amelynek mennyiségét számos tényező befolyásolja, például az étrend, az életmód, valamint az életkor, a nem és a genetika. Mivel az utóbbiakat nem tudod befolyásolni, a lapos has eléréséhez érdemes sportolni és egészséges ételeket választani. Bár nincsenek csodatévő alapanyagok, amelyek gyorsan eltüntetik a zsírt mindenféle erőfeszítés nélkül, a kiegyensúlyozott táplálkozás jelentős segítséget nyújt. Az étrend összeállításakor nemcsak az alacsony kalóriabevitelre érdemes figyelni, hanem a fehérjék és rostok szerepe is kiemelkedő. Ezek a tápanyagok hosszú időre teltségérzetet biztosítanak, és támogatják az emésztőrendszer egészségét.

Tojásfehérjés, spenótos frittata fetával

Fotó: Shutterstock

1. nap

Reggeli: 1 adag tepsiben sült zöldséges omlett, 1 közepes méretű narancs, 1 csésze zöld tea

Tízórai: 1 pohár alacsony zsírtartalmú kefir, 1 marék friss vagy fagyasztott málna, 2 tk. chiamag

Ebéd: sajtos-sonkás quesadilla rukkolával

Uzsonna: 1 marék sótlan földimogyoró

Vacsora: sült paradicsomleves cheddar sajtos pirítóssal

2. nap

Reggeli: ugyanaz, mint az első napon

Tízórai: ugyanaz, mint az első napon

Ebéd: tavaszi saláta fűszeres sült csirkemellel

Uzsonna: 1 marék pattogatott kukorica

Vacsora: könnyű csicseriborsó-saláta

3. nap

Reggeli: ugyanaz, mint az első napon

Tízórai: 1 kis méretű banán, 1 tk. mogyoróvaj

Ebéd: ugyanaz, mint az előző napon

Uzsonna: 1/2 pohár alacsony zsírtartalmú kefir, 1 marék friss vagy fagyasztott málna, 2 tk. chiamag

Vacsora: görögsaláta

4. nap

5. nap

6. nap

7. nap

Reggeli: 1 adag tepsiben sült zöldséges omlett, 1 közepes méretű narancs, 1 csésze zöld tea

Tízórai: 1 közepes méretű alma, 1 tk. mogyoróvaj

Ebéd: vöröslencse-főzelék

Uzsonna: 1/2 pohár alacsony zsírtartalmú kefir, 1 marék friss vagy fagyasztott málna, 2 tk. chiamag

Vacsora: csirkemellsaláta joghurtöntettel

A mintaétrend egyszerű és könnyen beszerezhető alapanyagokból készült fogásokat tartalmaz. A visszatérő ételek miatt sem válik egyhangúvá, sőt, ezek csak megkönnyítik a dolgunkat: kevesebb főzéssel többnapi étkezést lefedhetik. A fenti recepteket ráadásul meal prepelhetjük is, azaz előre elkészíthetjük és bedobozolhatjuk, ezzel is segítve a sikeres fogyást. Egy jó étrenddel a lapos has 40 felett, sőt 50 felett is elérhető!