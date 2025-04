Sütőket beizzítani! Itt vannak a legcsodásabb húsvéti desszertek egy igazi mestertől

A húsvét a tavasz, az újjászületés és a családi együttlétek ünnepe is egyben. Ilyenkor a hagyományos sonka és főtt tojás mellett az ünnepi menü édes kiegészítői is előtérbe kerülnek – a finom sütemények, amelyek nemcsak az ízekkel, hanem a látványukkal is emelik az alkalom fényét. Egy jól sikerült házi húsvéti desszert minden korosztálynál sikert arat: mosolyt csal az arcokra, akár felnőttek, akár gyerekek ülnek az asztalnál. A Mindmegette összegyűjtött négy ínycsiklandó, látványos és garantáltan bevált húsvéti süti receptet – a sikerhez pedig Farkasinszki Ildikó, a sütisuli mestere adja a biztosítékot.

Garantált a siker ezekkel a húsvéti desszertekkel

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A legfinomabb húsvéti desszertek

Csokikrémes choux

Citromos-bazsalikomos tarte

Nyuszis linzer

Epres levelestészta-torta

A hozzávalókat és a recepteket megtalálja a Mindmegette cikkében.