Készítsd a rekeszizmod! Nevetve is bomba formába hozhatod magad

A nevetés hatásáról még 2014-ben látott egy érdekes videót Lőrincz Zsuzsanna, egy nevető utasról, aki a kezdeti döbbenetet követően az egész vonatot nevetésre ragadta. Bár akkor még nem gondolta, hogy valaha ő is klubot vezet majd, a Covid előtti időszakban dr. Székely Krisztina mellett már aktívan részt vett a hahotás közösségben. Most viszont saját útra lépett, elindította a Hahota Jóga Klubot, és már az első alkalommal 15-en gyűltek össze.

A rendszeres nevetés javítja az életminőséget, ezért is indította újra Lőrincz Zsuzsanna a bajai Hahota Jóga Klubot

Fotó: Beküldött fotó

Miért jó nevetni?

Zsuzsanna a nevetés jótékony hatásaira hívja fel a figyelmet, idézve Bagdy Emőke gondolatait: a lelki egészség öt pillére a kacagás, a kocogás, az érintés, a lazítás és a segítés. Ezek közül az egyik legszórakoztatóbb: a kacagás.

A nevetés egyfajta belső kocogás. – Egy perc szívből jövő kacagás tíz perc kocogásnak felel meg – mondja. – Ez intenzív munka! A rekeszizmot mozgatja, oxigénnel telíti a szervezetet, és energialöketet ad. A számok is beszédesek: míg egy gyerek naponta akár 300-400 alkalommal is nevet, a felnőttek jó, ha tízszer megteszik. Pedig a nevetés nemcsak örömteli, de terápiás is. Madan Kataria, az indiai orvos már 1995-ben tudományos cikkben bizonyította: még a tettetett nevetés is beindítja a boldogsághormonokat, az endorfint és a dopamint. A szervezet nem tesz különbséget a színlelt és a valódi nevetés között, az eredmény így is-úgy is: boldogság, energia, felszabadultság – hangsúlyozta Lőrincz Zsuzsanna.

Hahota Jóga Klub: játékkal a kacagásig

A hahota-foglalkozások nem véletlenszerű nevetésből állnak. A klubfoglalkozások ütemes tapssal indulnak, a résztvevők szemkontaktust tartanak, és játékos gyakorlatok vezetnek az önfeledt nevetéshez. Ilyenek például a „nem indul a fűnyíró”, vagy a „megnyertük az ötös lottót” játék, ahol együtt örülnek a sorsolás minden kihúzott számának.

A nevetés tízparancsolata

A hahota nem csak jókedvre derít. Hatása lenyűgöző.

csökkenti a stresszt,

lazítja az izmokat,

értágító hatású,

erősíti az immunrendszert,

enyhíti a fájdalmat,

csökkenti a haragot és szomorúságot,

normalizálja a vérnyomást,

javítja a társas kapcsolatokat,

növeli az önbizalmat,

csökkenti a gátlásokat,

a jelenben tart,

továbbá fiatalító hatással is bír.

Ma már világszerte mintegy 6000 hahota klub működik 60 országban. A bajai klub is csatlakozik ehhez a nemzetközi hálózathoz, ahol a nevetés nemcsak cél, hanem eszköz is a jobb életminőségért.

Mikor és hol?

A bajai Hahota Jóga Klub foglalkozásai szerdánként 15 és 16 óra között zajlanak a Bácskai Kultúrpalota 4-es termében, a tavaszi és nyári szünet kivételével. Ha úgy érzed, rád fér egy kis öröm, energia és felszabadultság, próbáld ki a hahotát.