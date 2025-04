Ma van a Föld napja – így védheted meg a bolygót egyszerűen

A Föld napja mára az egyik legnagyobb globális környezetvédelmi eseménnyé vált, amelyet több mint 190 országban tartanak meg – és amelyhez emberek milliói csatlakoznak valamilyen formában.

Föld napja 2025 - mi is tehetünk a bolygónkért! Fotó: DOERS / Shutterstock

Hogyan indult a Föld napja?

Mint ahogy azt egy korábbi cikkünkben röviden leírtuk, a Föld napja 1970-ben született meg az Egyesült Államokban, amikor Gaylord Nelson szenátor környezettudatos civil megmozdulást szervezett. A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a természetrombolásra, a környezeti károkra, amelyekkel akkoriban még nem foglalkoztak ennyire, mint ma.

A mozgalom akkora sikert aratott, hogy több mint 20 millió ember vonult az utcára.

Országunk 1990-ben csatlakozott az eseményhez hivatalosan, azóta pedig minden évben ünnepeljük, ennek köszönhetően pedig egyre nagyobb figyelmet kap a természetvédelem.

Miért fontos ez a nap?

A Föld napja nemcsak egy szép gesztus, egy újabb ünnepnap, hanem egy égető téma is. Napjainkban a klímaváltozás, a túlzott fogyasztás, a környezetszennyezés és a biodiverzitás csökkenése olyan problémák, amelyek már nem csupán a jövő generációját érintik: szemmel látható ma is. Egyre gyakoribban az aszályok, az erdőtüzek, az árvizek és az extrém időjárási jelenségek is, ezek pedig mind annak a jelei, hogy a természet reagál a terhelésre.

Fotó: Piyaset / Shutterstock

Hogyan ünnepelhetjük meg úgy, hogy az tényleg számítson?

A Föld napjának az a célja, hogy elgondolkodtasson, de közben inspiráljon is arra, hogy mi is tegyünk a bolygóért. Nagyon sokszor a legapróbb szokások megváltoztatásával is hatalmas eredményt érhetünk el:

Kapcsoljuk le a villanyt, ha nem használjuk

Mondjunk NEM-et a műanyagokra: kulacs, vászontáska.

Ültessünk fát, növényeket, virágot vagy fűszernövényt

Gyűjtsük szelektíven a hulladékot, ha tudunk, hasznosítsunk újra, komposztáljunk

Menjünk gyalog, vagy biciklivel, ahova tudunk és ha az idő engedi

És ami a legfontosabb: tanítsuk gyerekeinket is ugyanezekre, hiszen a jövő az ő kezükben lesz.

A Föld napja évente csak egyszer jön el, de az üzenete minden napra érvényes: nincs B tervünk, nincs másik bolygónk. Amit most teszünk – vagy épp elmulasztunk megtenni – az hosszú időre meghatározó a Földre és az emberiségre nézve. Segítsünk tehát az apró változtatásokkal, bolygónk pedig biztosan meghálálja majd.