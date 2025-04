Túl macerás házilag készíteni? Nézd meg mi van a boltiban, és egyből elmegy tőle a kedved

Ha húsvét, akkor kalács. Ha kalács, akkor fonott. A bolti fonott kalácsnál nem mindig tudni, miből készül. Házi esetében az idő és energia a kérdéses. A mindmegette.hu oldalán utánajártunk, melyik miből van és mennyibe kerül.

A bolti fonott kalács helyett inkább otthon süssünk?

Fotó: Mindmegette.hu

Miből készül a kalács?

A húsvéti fonott kalács egy kelt tészta, amibe liszt, só, tej, cukor, élesztő, tojás, vaj és némi zsiradék kerül alapvetően. Igény szerint készülhet tehéntej helyett növényivel, vaj helyett margarinnal vagy tejszínnel, cukor helyett pedig alternatív édesítő szerekkel, mint a xilit vagy eritrit. Bár az ünnepekkor a hagyományos kalács a legkeresettebb, megtalálható citrommal vagy más friss, esetleg aszalt gyümölccsel, csokival, kakaóval, vaníliával vagy magvakkal szórva is. A sós ízek kedvelőinek örömére azonban létezik húsos, hagymás vagy egyéb zöldségekkel tarkított verzió is.

Ennyibe kerül házilag

Csupán a legalapvetőbb hozzávalókat véve, nagyjából ezer forint az ára. Sokszor még ennyibe se, hiszen só, cukor és liszt szinte minden háztartásban megtalálhatóak. A teljesség igényével érdemes megemlíteni, hogy a sütéshez szükséges energia további pár száz forint körül mozog. Ezt hozzászámolva 1500 forint alatt a legtöbb receptet el lehet készíteni.

A bolti fonott kalács ára

Bár vannak különbségek az üzletek között, a legegyszerűbb kalácsokat már 1200-1500 forint körül megtalálhatjuk. Felső határt csak a képzelet szab, hiszen minél minőségibbek, minél különlegesebbek a hozzávalók, annál drágábban juthat hozzá az ember – egyes esetekben ez az 5000 forintot is meghaladhatja.

Melyiket érdemes tehát választani?

– Az olcsóbb, bolti kalácsok esetén előfordulhat, hogy tejport, tojásport vagy margarint használnak. Az összetevők között fellelhetünk különféle aromákat, cukor helyett vagy mellett más édesítőszerek is kerülhetnek a tésztába, nem beszélve az állományjavító, térfogatnövelő vagy emulgálószerekről – olvasható a mindmegette.hu erről szóló cikkében. Mivel a bolti ára legjobb esetben is megegyezik az otthon elkészíthetőjével, de bizonytalan, miből is áll pontosan, ajánlott házilag megpróbálkozni vele.