Készítsd el otthon az idei év kedvenc csokiját

Magyarországon is tarol az újnak számító édesség, a dubai csoki. A méregdrága finomság, a dubai csoki sokak szerint a 2024-es karácsonyi szezon nagy kedvence lehet. A csemegéhez hazánkban is számtalan formában hozzá lehet jutni, de otthon, házilag is elkészíthetjük, amihez Péter Tünde és Varga Viktória, a Magyarország étele 2024 - Szamos Mátyás Tányérdesszert verseny harmadik helyezettjei, a szabadszállási Zöld Ász vendéglő szakácsai adtak útmutatást.

Gulyás Sándor Gulyás Sándor

Az eredeti dubai csokit csak és kizárólag az Egyesült Arab Emírségekben, és azon belül is Dubajban lehet kapni. A csemege ötletgazdája a 38 éves Sarah Hamouda, aki a babavárási időszakban többre vágyott, mint egy egyszerű csoki. A különlegesnek számító édesség körül kialakult lázat egy, a TikTokra tavaly decemberben felkerült videó indította el, ami után a dubai csoki iránti kereslet az egekbe szökött. A dubai csoki elkészítéséhez szükség van valamilyen szilikonból készült csokiformára – tanácsolja (A képen balról-jobbra): Varga Viktória és Péter Tünde

Fotó: Gulyás Sándor A dubai csoki otthon is elkészíthető Hazánkban a nagy áruházláncok kínálatában is megjelentek ezek a csokik, illetve az elkészítéséhez szükséges alapanyagok. November végén a Lidl egy dubai csoki recepttel lepte meg vásárlóit. A keresett édességet így otthon is elkészíthetjük. A legolcsóbb bolti dubai csokiért akár 3 ezer forintot is elkérnek, amit mi házilag jóval olcsóbban előállíthatunk. Tészta van az édesség belsejében – A dubai csoki egy csokoládé különlegesség. A csoki belsejében édes cérnametélt-szerű, úgynevezett kadayif tészta van, ami általában a desszertek alapanyagaként szolgál. A dubai csokiban kadayif mellett tahini (szezámmagból készült sűrű krém) és pisztáciakrém található. A pisztáciakrém előállítása nem igazán pénztárca kímélő, ám az olcsóbb bolti változatnál sokkal jobb. A tökéletes eredmény eléréséhez nem szabad sajnálni az időt – sorolta Varga Viktória és Péter Tünde. Amennyiben készen kapható alapanyagokat használunk, mintegy hatezer forintból 20 dubai csokis golyót tudunk elkészíteni, aminek darabja hozzávetőlegesen 300 forintra jön ki.

Negyedóra alatt elkészíthető – A dubai csoki elkészítése nem számít boszorkányságnak. A vajat serpenyőben felolvasztjuk. A kadaif tésztát apróra vágjuk, vagy törjük, és közepes lángon serpenyőben aranybarnára pirítjuk. Hozzáadjuk a tahinit, és 2-3 részletben beledolgozzuk a pisztácia krémet is. Laza, gyúrható állagot kell kapnunk. Ha kész, golyókat formázunk belőle és 30 percre mélyhűtőbe tesszük. Közben a kétféle csokit kockákra törjük és vízgőz fölött megolvasztjuk. A jól kidermedt pisztácia golyókat csokiba forgatjuk, tányérra tesszük, majd megszórjuk aprított pisztáciával vagy mogyoróval. Mivel hideg alapanyaggal dolgoztunk, a csoki pár perc alatt rádermed, így instant dubai csoki bonbonjaink lesznek. A csokigolyókat, a hűtést leszámítva 15-20 perc alatt el lehet készíteni. Az édességek szépen becsomagolva kiváló Mikulás, vagy karácsonyi ajándékok lehetnek – tette hozzá Viktória és Tünde.

Dubai csoki hozzávalói: 200 gramm kadaif tészta, 190 gramm pisztáciakrém, 1 teáskanál tahini (szezámkrémpor), 50 gramm vaj, 200 gramm étcsokoládé, 200 gramm tejcsokoládé, 50 gramm pisztácia vagy mogyoró, de lehet más olajos mag is, apróra vágva, vagy mozsárban megtörve.