Mikor is kezdődött a történet? A soltvadkerti Szomor Dóra húsz éves volt, amikor – sok más fiatalhoz hasonlóan – Angliába utazott szerencsét próbálni. Dolgozott pincérként, időseket is ellátott, illetve speciális igényű fiatalokkal is foglalkozott. Autistáknak, Down-szindrómásoknak is segített a mindennapi rutinok kialakításában, tanította őket főzni, boltba járni és ott bevásárolni. A dél-afrikai származású férjével, Borisz Brosiusszal, akivel létrehozták a vadaskertet, is külföldön találkozott.

Borisz és Dóra etetik a vadaskert szarvasait

Fotó: Pozsgai Ákos

A vadaskert története

Nem akart idegenben véglegesen letelepedni, és édesapja halála miatt visszaköltözött családjához Soltvadkertre. Hozta a párját is, úgy 15 éve, a szülővárosban pedig el kellett dönteniük mihez is kezdenek. A Szomor családban hagyománya volt a virágtermesztésnek. A rózsatermesztés mellett a szülők foglalkoztak bivaly, mangalica, szürke marha és szarvasok nevelésével is, így Dórának ezek az állatok nem voltak ismeretlenek. A férje Borisz azonban egykor gépészmérnöknek tanult, majd később egy szállodai éttermi lánc öltönyös menedzsere volt. Azaz neki kevesebb tapasztalata volt az állattenyésztés területén, mint a párjának. Nem is ebben gondolkodtak, miután hazatelepültek. Dóra egy helyi műanyag üzemben dolgozott export-import menedzserként, míg a férje rózsákat termesztett egy ideig, de a hollandokkal nem lehet felvenni a versenyt, így váltaniuk kellett. Szerencsére a család tulajdonában volt egy tanya, a hozzá tartozó 9,5 hektárnyi földterülettel Soltvadkert határában. És egyszer csak jött az ötlet: Dóra nagy lehetőséget látott az állattenyésztésben, bár tőkéje alig volt.

Fiatal gazda pályázat

Fiatal gazda pályázatba fogott, megfogadta nagybátyja Szomor Dezső javaslatát, hogy fekete mangalicát tenyésszenek. Így került hozzájuk 20 tenyészkoca, amelyekhez jöttek még az emuk is. A Youtube-on keresztül találtak egy hazai emufarmot, ahonnan három állatot vásároltak. Majd különleges színű szarvasokkal szaporodott az állomány, amelyekhez csatlakozott a kis Lujzi, az őz, aki a dámszarvasokkal él egy területen. A tenyészbika Deer, akire Dóráék nagy figyelmet fordítanak. Ha ő a gazdák felé közelít, akkor a szarvas Rudli is követi. A tanya körül több zárt terület választja el az állatokat.