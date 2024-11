Ha az immunrendszer erősítése a célunk, érdemes beiktatni ezeket a hideg idő beköszöntével, ha el szeretnénk kerülni a megfázásos megbetegedéseket, fertőzéseket. A sokak által jól ismert és használt C-, D- és a K-vitaminok mellett jól használható immunstimuláló még jó néhány gyógynövény vagy annak kivonatai akár megelőzésre vagy akkut esetben.

Horváth Zsuzsanna, bajai fitoterapeuta természetgyógyász szerint, az immunrendszer erősítése vitaminokkal is megoldható

Fotó: Márton Anna

Immunrendszer erősítése és serkentése gyógygomba kivonatokkal

Talán a legismertebb közülük a ganoderma vagy patkónyelv. A természet patikája bőségesen kínál nekünk baktérium és vírusellenes fűszer- és gyógynövényeket: hagymaféléket, oregánót, kakukkfüvet, rozmaringot, babérlevelet, gyömbért, kurkumát, csillagánizst, koriandert.

– Ezeket érdemes a hűvös időszakban bőségesen használni ételeinkben, kedvünk szerint becsempészni a testünket-lelkünket melengető teákba. Talán kevesen tudják, hogy a citromfű is jelentős antivirális és antibakteriális hatással bír és ezt a finomságot még a a kismamák és a szoptatós anyukák is fogyaszthatják – fogalmazott Horváth Zsuzsanna funkcionális táplálkozási tanácsadó. A bioboltvezető hozzátette: meglehetősen jótékony a téli fertőzésekkel teli időszakban a bodorrózsa.

– Teáját lehet megelőzésre, betegség esetén pedig nagyobb hatóanyagot tartalmazó kivonatokat használni. Ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy magas vérnyomásban szenvedők csak óvatosan fogyasztható – mondta el a szakember, aki azt is elárulta, hogy immunerősítő a gyönyörű bíbor kasvirág vagy echinacea és a napsütést idéző homoktövis. Ez utóbbit szívesen kínálják C-vitamin helyett is, hiszen nagyon jó E- vitamin és béta-karotin forrás is.

Igazi vitaminbomba a teljes homoktövisvelő

A homoktövisvelő rengeteg ásványi anyagot, nyomelemet tartalmaz. Az orbáncfű nem csak a kedélyállapotunknak tesz jót, de az immunrendszer erősítése érdekében is kiváló. A szakember a béta-glükánt is megemlítette, amely egy természetes szénhidrát, stimulálja a falósejteket, így erősíti az immunrendszert. Gyulladáscsökkentő, ráadásul csökkentheti a koleszterint, a vérrögképződést, hozzájárulhat az érfalak rugalmasságához.