A rehabilitáció igazi kihívás

– Ha valaki rehabilitációs programot szeretne kérni tőlem, az sokkal izgalmasabb számomra, mint a fogyás. Azt gondolom a fogyás problémája az esetek 99 százalékában az evéssel függ össze, hogy nem mozog valaki eleget és jóval többet eszik, mint amennyit kellene. Amíg egy rehabilitáció esetében, Zoli esetében is, amikor egyik végtagját elveszti az ember attól kezdve önuralomra is szükség van, és természetesen még sok minden másra is, hogy összeszedje magát és elkezdjen foglalkozni saját magával. Ez egy egészen más műfaj, mint az hogy kinyitom a hűtőt vagy becsukom. Itt komoly kihívásokkal kell szembenéznünk – mondta el Ralbovszki Valéria.

A rehabilitáció során az akarat a legfontosabb

– Elég nagy törés egy ember életében egy ilyen helyzet. Ilyen feladatom még nem volt, de hasonló már igen. Azt tudtam, hogy a legfontosabb az akarat. Zoliról pedig tudtam, hogy hatalmas akaratereje van, az enyém is az, ebből tudtam, hogy valami jó sülhet ki. Elhívtam egy próbaedzésre, nagyon vidáman érkezett ő is, én is, de őszintén mondom, akkor még nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Az első edzés is nagyon jól sikerült, szerencsére onnantól kezdve máig is kitartott és remélem még továbbra is így lesz. Természetesen voltak nehéz pillanatok, amikor feltörte a protézis a lábát, meg egyéb zavaró tényezők is voltak. Nem mindig mosollyal találkozik az ember ilyenkor. Volt olyan is, hogy azt mondta, elég volt, nem bírta tovább és abbahagytuk az aznapi edzést – részletezte az edző. Hozzátette: az egyensúlyra külön energiát kell fordítani.