Csigatésztát gyártottak

– Közösen dolgoztunk a pluszjövedelemért. Mindketten megtanultuk a csigatészta-készítés fortélyait. Mindketten gyúrtuk és csavartuk a tésztát, melyek nagyon kelendőek lettek. Kéthetente 35–40 kilót adtunk el. Később zöldség-gyümölcsöztünk is, főként őszibarack, szőlő, és nagy szemű zöldbab termett a kertünkben. Csepegtető öntözést is kiépítettem, hogy a növények megfelelő termést adjanak. A kunszentmártoni piacra jártunk árusítani, még nyugdíjasként is tevékenykedtünk. Szép életünk volt, míg sajnos 2016-ban el nem vesztettem szeretett feleségem – tette hozzá Pásztor úr.

Pásztor József nyitott a világra

Ezután nem akart egyedül maradni, és beköltözött Kecskemétre, a Margaréta Otthonba. Könnyen beilleszkedett, ma már újra nagyszerűen érzi magát. Időközben a világ technikai változásaival is próbált lépést tartani, megtanult gépelni, van saját laptopja és alkalmanként internetezik is.

Verset ír és kézműveskedik

Minden rendezvényen részt vesz az intézményben, a jeles ünnepekre rendszeresen ír verset, lakótársainak köszöntőt – ezekkel már sokszor megörvendeztette az otthon lakóit. Minden szellemi kihívás érdekli, a vetélkedőkön, szókereső játékokon is rendre jeleskedik. Rendszeresen jár a foglalkoztatóba is, ahol például gyerekek számára készít ajándékba apróbb ajándékokat, papírvirágokat.

– Nagyon boldog ember vagyok! Az idős korban is megtaláltam a szépséget. Nem szabad feladni, törekedni kell a jóra, nem feladni az álmokat. 84 éves vagyok, új céljaim vannak, boldogan telnek a napjaim. Ennél nincs is többre szükségem! – mondta végül Pásztor József.