Minden évszaknak megvan a maga szépsége, az ősz a színek terén élen jár. Aki borongósnak, szomorúnak érzi ezt az évszakot, annak érdemes átfordítania a gondolatait, és megtalálni benne a szépet. Erre kiváló gyógyír otthonunk őszi dekorálása.

Őszi dekoráció otthonra

Fotó: Shutterstock

Az ősz remek alkalom a feltöltődésre

A nyáron rengeteg időt töltünk a szabadban, az ősz inkább a begubózásról szól otthonunkban. Jólesik egy tea mellett olvasni egy jó könyvet, és kivételesen nem a telefont bújni, újabb sorozatot megnézni. Egy könyvvel új világ tárulhat elénk. Gyújthatunk hozzá illatos gyertyát, illóolajos párologtatót vagy füstölőt.

A természet kincsei

Az indiánnyár kellemes időjárását, de még a kissé hűvösebb őszi napokat is sokan kihasználják, kirándulnak a természetben. A kikapcsolódás mellett a természetben szép terményeket is szedhetünk, például tobozt, makkot, gesztenyét, melyek még jól jöhetnek a lakás feldíszítéséhez. Rájuk pillantva télen is feleleveníthetjük a kirándulás boldog pillanatait.

Színpompás őszi hangulat

Az őszi dekoráció nagyon sokféle lehet, csak a kreativitásunk szabhat határt. Vásárolhatunk készen dekorációkat, ma már boltok sokasága kínál tetszetős kiegészítőket. Ezekből magunk is felöltöztethetjük otthonunkat, és ne feledkezzünk meg a bejárati ajtó környékéről se. Így amikor belépünk, már jobb kedvünk lesz. Aki ügyes kezű, határtalan a fantáziája, maga is elkészítheti a díszeket.

Engedjük szárnyalni fantáziánkat!

Alapvetően bármit felhasználhatunk, ha magunk készítjük el a dekorációkat. Jól jöhetnek a színes tökök, a száraz virágok, a bogyós termények, tobozok, gesztenyék, makkok. A díszekbe tehetünk előre megvásárolt, őszi hangulatot sugalló sündisznókat vagy sütőtökös kis figurákat. De akár mi magunk is megvarrhatjuk a sütőtököket vagy kreálhatunk kis figurákat. Alapnak tehetünk például faágat. A színeknél leginkább a sárga, narancssárga, bordó árnyalatok domináljanak, és persze egy kis zöld és barna is jöhet.

A virágot se hagyjuk ki!

Vehetünk rendszeresen vágott virágot az otthonunkba, de kreatív újságok, videók segítségével mi magunk is készíthetnünk színpompás csokrokat, melyek hónapokon át jól mutatnak. A váza helyett tehetjük akár kifaragott tökbe is.