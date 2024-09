Más művészeti ágakban is alkot

St. Martinra filmesek, színházi rendezők és televíziós szerkesztők is felfigyeltek. Hét zenés színdarab zeneszerzője és zenei rendezője, több reklámfilm szignáljának szerzője. A „Hiányzol” című balladája a mai napig a Magyar Televízió Csellengők című műsorának kísérőzenéje. St. Martin nemcsak muzsikájával, hanem fotóival, verseivel és olajfestményeivel is kifejezi azt a belső világot, ami dallamaiban is testet ölt. Nevéhez fűződik három verseskötet, egy fotóalbum és számtalan fotókiállítás saját képeiből. Olajfestményeivel először 2013-ban mutatkozott be.

– A fényképezés, a festészet, a versírás, egyfajta rácsodálkozás a világra, egy-egy új nyelvezet elsajátítása, amiben ki tudom fejezni magam, át tudom adni gondolataim mások számára. Nem keresgéltem, ezek csak jöttek maguktól. A festészetben szeretem az átjárhatóságot, nincs kialakult technikám, akrillal, olajjal vagy ezek keverékével dolgozom. Tizenkét éve vagyok mentora a kiállításokkal egybekötött, évenként megrendezésre kerülő „St.Martin – Nemzetközi Művésztelepnek”. A fotózás is egy régóta tartó szerelem, képeimmel számos díjat nyertem, itthon és külföldön egyaránt – tette hozzá St. Martin.

Nem csak zenél, jótékonykodik is St. Martin nem csak zenéjéről, hanem szociális érzékenységéről is híres. Gyakran ad jótékonysági koncerteket, évek óta támogatja a fogyatékkal élőket, a Nemzeti Színkottás Zenekart, a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthonát. „HÚSZ” című lemezének bevételét Böjte Csabáék gyerekei kapták. Kiemelkedő zenei pályafutása, valamint széles körű kreatív és jótékonysági tevékenysége elismeréseként 2014-ben megkapta a magyar állam által adományozható legmagasabb, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.