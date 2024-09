Bunyevácnak vallja magát

Baján, a Csitaonicában a bunyevác olvasókörben és bunyevác táncesteken is rendszeresen részt vesz. A kisebbik lánya, korábban a Fáklya együttesben is táncolt, vele muszáj szép keringőt is eljárnia, amellett hogy kólózni is kell.

–Bár ma már nagyon sok kólólépés van, gyerekkorom óta nagyon megváltozott. Akkor is volt sokféle lábmunka. A jó apám nagyon tudott táncolni, édesanyám szintén. Azt látom, hogy ezek a fiatalok, akik rendszeresen táncolnak a Prélóban – a bunyevácok legnagyobb farsangi ünnepe – már nagyon sok új lépést is tudnak – fogalmazott Obádovics J.Gyula, aki bunyevácnak vallja magát.

Büszkén mesélte, hogy természetesen a legkisebbik lánya, aki egyetemi tanár, ismeri ezeket az új lépéseket, azt is elmondta, hogy a másik két lánya pedig középiskolai tanár, matematikát, fizikát tanítanak.

Pihenésképp regényt írt

A Balaton melletti házát alkotóháznak nevezte el, hiszen a helyszínen 12 könyvet írt, amiből 10 matematika könyv . – Régebben a napom úgy indult, hogy a számítógépnél dolgoztam. Amit tudtam, megírtam, délután a kertben dolgoztam és fogadásból egy-egy regényt is írtam. Két matematikakönyv között egy regényt is írtam pihenésképp és egy verses kötetem is megjelent – mondta a legenda.

Új könyvön dolgozik

A jelenlegi napi elfoglaltságával kapcsolatban elárulta, hogy kutatómunkát végez a legújabb könyvéhez, amely a bunyevácok történelméről szól majd. Mint mondta, minden délelőtt rendezgeti a bunyevácok számára összegyűjtött anyagot és a jövőben összeállít egy olvasható, teljesen bizonyított bunyevác történeteket tartalmazó könyvet, mert szerinte nagyon vegyes ,amit nagyon sokan megpróbálnak elmondani, de nem bizonyítanak.

– El fogom készíteni az anyagot és csak az kerül be, ami eredeti iratok alapján bizonyított. Nagy meglepetés lesz belőle – tette hozzá.