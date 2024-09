A rendezvény főszervezője, Kócsó Tünde a megnyitón elmondta, álma volt az esemény, melynek célja, hogy az embereket egészségesebbé tegyék. Mint mondta, az emberek sok esetben nem tudják, hogy nem egyféle gyógymód létezik a betegségükre. A rendezvények közel 30 kiállító mutatja be az alternatív orvoslás lehetőségeit, táplálékkiegészítőket, egészséges italokat lehet kóstolni. Nemcsak a fizikai testtel, hanem a lélekkel is foglalkoznak, így zenei produkciók is várják az érdeklődőket.

A Harmóniában Önmagaddal című rendezvényen egészséges italokat lehet kóstolni

Fotó: Bús Csaba

Engert Jakabné alpolgármester megnyitóbeszédében méltatta a rendezvényt. Kiemelte, hogy a Harmóniában Önmagaddal a testi-lelki egészség és a belső harmónia megteremtésére fókuszál. A kétnapos rendezvény segítség arra, hogy ez megvalósuljon, és kapcsolatba kerüljünk belső értékeinkkel. Az alpolgármester szerint a sokszínű programkínálat számos lehetőséget nyújt e cél elérésére mindenki számára.