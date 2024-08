Várszegi Krisztina kozmetikus szakoktató már több, mint két évtizede jeles képviselője a szépségiparnak, célja pedig az, hogy már az egészen fiatal korosztállyal is megismertesse a tudatos és egészséges bőrápolást. Elárulta, hogy bár kamaszkorában inkább az autószerelés vonzotta, édesanyja javaslatára mégis inkább a kozmetikus képzés mellett döntött, amit már az oktatás alatt nagyon megszeretett. Tanulmányait Tiszakécskén, később Sopronban végezte, majd megnyitotta első saját üzletét szülei segítségével, 2007-től pedig Budapesten egy szakiskolában adja át tudását a jövő szakembereinek.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Új kozmetikai lehetőségek után kutat

Krisztina újító megoldások után kutat, ami többek között a kánikula alatti bőrápolást is illeti. Kiemelte, hogy napjaink gazdag termékkínálatában, és különösen a fiatalok körében a bőrápolásba túl sok kozmetikumot vonnak be, ami bár elsőre talán hatékonynak tűnhet, hosszú távon mégis nagyobb bajt okozhat, mint gondolnánk. Mint az élet számos más területén, úgy itt is érvényes a „kevesebb néha több” alapelve.

Bőrápolás lépésről-lépésre

Az első és legfontosabb lépés a belső és külső hidratálás. A szép bőr érdekében elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, külsőleg pedig érdemes könnyű krémeket, géleket, vizesebb bázisú termékeket használni, melyek nem hagynak zsírfényt és könnyen beszívódnak. Nyáron nem szabad megfeledkezni a napvédelemről sem, ugyanakkor a szakember hangsúlyozta: ezt sem szabad túlzásba vinni.

Ruhával a sugárzás ellen

A különböző napvédő kozmetikumokon túl néhány plusz réteggel is segíthetünk a bőrünknek. Gondoljunk csak bele, a melegebb éghajlatokon gyakran tetőtől talpig ruha fedi az emberek testét, melynek legfontosabb feladata a bőr védelme. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a strandon is nyakig be kell öltözni, viszont egy-egy lenge strandruha vagy kalap is sokat jelenthet.

Nem csak a nap, de a kékfény is roncsol

Talán nem is gondolnánk, de a rengeteg monitor és képernyő előtt töltött óra is roncsolja a bőr szerkezetét. A folyamat persze ettől sokkal bonyolultabb, de Krisztina felhívta a figyelmet arra is, hogy esténként már érdemes kerülni a kékfény-kibocsátó eszközöket (TV, telefon, stb.). Hozzátette, hogy a kékfény hatását némileg ellensúlyozni tudja például egy jótékony melegfényű sólámpa.