A Magyar Cukrász Ipartestület idén tizennyolcadik alkalommal hívta életre a Magyarország Tortája versenyt az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából. A 2024. évi versenyt a Szuperélelmiszer témakörben hirdette meg a cukrász szakmai szervezet, hogy a gazdag beltartalmi értékekkel rendelkező magyar alapanyagokra hívják fel a figyelmet.

Kovács Alfréd váci cukrász a Mákvirág fantázia nevű tortájával

Fotó: Rádió 1 Gong

A győztes torta alapanyagai

Kovács Alfréd az elején elárulta a torta összetevőit. A szuperélelmiszerekből kötelező jelleggel két alapanyagot választott: a mandulát és a feketeribizlit. Továbbá a torta tartalmazott mandula lisztes mákos felvertet, öt rétegben, a lapokat feketeribizli-velővel különítette el. Középen elhelyezett egy fehér csokoládé krémet, ami sajtkrémes, mely egyben a tetején záróakkord is. Elrejtett még az alsó lapok között egy fekete szezámos grillázs ropogós réteget és a lapokat pedig máklikőrrel locsolta be. A tortának azonban nincs alkoholtartalma, gyerekek is fogyaszthatják.

Tavaly is indult az idei győztes

A váci cukrász már egy évvel ezelőtt is nevezett a versenyre, nagyon sokat készült rá, de akkor nem járt eredménnyel. Idén azonban nyert, az esélytelenek nyugalmával indult. A Mákvirág torta ötlete eredetileg a cukrászdája márciusi megnyitójára született meg, egy időben a verseny kiírással. Mivel stimmeltek a felhasznált alapanyagok, így benevezett.

Ahogy mondta: ő az ország legmákosabb embere, amiért ilyen gyorsan felért a csúcsra.

Kovács Alfréd a Covid alatt sajátította el a cukrász szakma alapjait, de elmondása szerint már kiskora óta közel állt hozzá az édességek sütése, készítése. A járvány idején szerette volna a felesleges energiáit hasznos dologra fordítani, így a tanulást választotta.

Országszerte kapható a finomság

A Mákvirág torta már országszerte kapható lesz. Többek között Kecskeméten, Lajosmizsén, Lakiteleken, Kiskunfélegyházán és Kiskunhalason is vannak olyan cukrászdák, akik elkészíthetik. A részletes lista megtalálható a Magyar Cukrásztestület honlapján.

Kovács Alfréd elmondta: akik a cukrásztestület tagjai, azok megkaphatják a receptet, teljes technológiai leírással, alapanyaghányaddal, amennyiben betartják a leírásokat, elkészíthetik és árusíthatják.