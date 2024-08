– A Magyar Nagydíj volt az 1986-os Formula–1 világbajnokság tizenegyedik futama, amelyet 1986. augusztus 10-én rendeztek meg a Hungaroringen. Ez volt a sportág történetének első futama hazánkban. Bátyám ekkor kezdett a sportággal foglalkozni, kutatta a „száguldó cirkusz” történetét, statisztikát vezetett az aktuális futamokról, szezonokról. Szenvedélye rám is rám ragadt. Első komolyabb makettem egy 1978-as Brabham BT46 volt, ami akkoriban különlegességnek számított. Az eredeti versenyautó egyetlen egy futamon indult és nyert a Forma–1-ben, ám a szabálytalan technikai megoldások miatt eltiltották – emlékezett vissza a szabadszállási magángyűjtő.

Puskás Róbert gyűjteménye a maga nemében egyedülállónak számít

Fotó: Gulyás Sándor

Puskás Róbert autósportok iránti szenvedélye felnőtt korában lángolt fel újra, amihez Angliába költözése nagyban hozzájárult. A szigetországban megsokszorozódott a lehetőségek száma. Könnyebben lehetett hozzájutni az autómodellekhez, relikviákhoz, illetve testközelből megismerkedni az autósport világával, képviselőivel, a versenyzőkkel, a technikai személyzettel.

– A Forma–1-es versenyekre nagyon nehéz bejutni, ezért inkább a hosszútávú sportautó versenyek futamaira látogattam el, hazákban és az angliai Silverstone-ba. A belépőjegy feljogosított arra is, hogy a boxutcába is bekukkantsak. Itt találkoztam többek között Fernando Alonsoval, Nigel Mansellel, Olivier Panissal, melyeknek autogramok, fotók őrzik emlékét. Egyik alkalommal majdnem sikerült egy versenyautó használt gumiabroncsaira is szert tennem. A rendezőknek köszönhetően ezek sajnos nem kerülhettek be a gyűjteményembe, mivel veszélyes hulladékot nem lehetett kivinni a pálya területéről – sorolta Puskás Róbert.