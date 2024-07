Patrik egy Ásotthalom melletti tanyán él, a magyar–szerb határ közelében, korábban Mosonmagyaróváron lakott a szüleivel, ahonnan egy Győr-Moson-Sopron vármegyei kis faluba költöztek. Csornán végzett gazdaként, de mint mondta, mindig is városi parasztnak érezte magát, hiszen a vidéki életforma vonzotta, azt viszont nem gondolta volna, hogy egyszer tanyán fog élni és lesz bármilyen állata is.

Négyszáz kilométert gyalogol a szamarával Patrik

Fotó: Pozsgai Ákos

– A szüleim az ország másik felébe, a Csongrád-Csanád vármegyei Ásotthalomra költöztek, később, amikor meglátogattam őket, nagyon megtetszett a környék, beleszerettem a vidékbe, de még ekkor is ódzkodtam attól, hogy valaha is tanyán éljek – mesélte hírportálunknak Patrik a Halasi Sóstó Csárda teraszán, ahol egy éjszakára vendégül látták őt és tizenöt éves szamarát, Fülest is.

– Fél évvel később a szüleim azzal az ötlettel álltak elő, hogy van a szomszédban egy eladó tanya, segítenek megvenni, ha ide költözök. Nem sokat gondolkodtam, bepakoltam az autómba és elindultam Ásotthalomra az új élet reményében – folytatta történetét a 19 éves fiatalember, aki lassan fél éve él a homokhátsági vidéken, és mint mondja, egyre jobban tetszik neki a tanyasi élet.

– Kaptam a szüleimtől egy szamarat, Fannit, akibe rögtön beleszerettem. Igazából ekkor jött a megvilágosodás számomra, hogy szamarakkal szeretnék foglalkozni. Szeretnék egy szamárfarmot létrehozni, mivel azonban nincs rá pénzem, ezért terveztem el, hogy Fannival elindulok egy gyalogtúrára, hogy pénzt gyűjtsek rossz tartásból származó és gazdátlanná vált szamarak számára. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy milyen kedvesek a csacsik, és hogy a gyerekkori mesékkel ellentétben nagyon is okos és nagyszerű állatok – mondta.

– Szeretnék minél több pénzt összegyűjteni a bajba jutott szamaraknak, hogy létre tudjam hozni a csacsirezervátumot, szeretnék a hátralévő életükben megfelelő körülményeket biztosítani számukra, ahol bárki közelről is megismerheti őket – sorolta elképzeléseit Patrik.

Komoly előkészületeket igényelt a hosszú gyalogtúra. Időközben kiderült, hogy Fannit nem viheti magával, mert van egy csomó a lábán, az állatorvos szerint ugyan nincs nagy baj, de a csacsinak pihenésre van szüksége.