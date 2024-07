Mizsei Molli irodalmi pályájának meghatározó élménye kicsi korából eredeztethető. Nővére, Dorina szavalatait hallgatva a kislány is kedvet kapott a verseléshez, majd a mesemondáshoz, ám az általános iskolai évek alatt mégis a zene, az éneklés kapta a főszerepet.

Alázat nélkül nem lehet eredményeket elérni – vallja Mizsei Molli

Fotó: Gulyás Sándor

– Hétéves koromban énektanárom, Draskóczy Balázs benevezett a Karácsony Sándor országos zsoltáréneklési versenyre, amit ebben az évben meg is nyertem. Emellett a népdaléneklésben is jeleskedtem, ékes bizonyítéka ennek a Béres Ferenc-díjam, amit 2015-ben kaptam meg. Énektanárom nyolc éven keresztül egyengette zenei pályafutásomat és segítette fejlődésemet. A sikerek hatására kezdtem el igazán foglalkozni az énekléssel. Középiskolásként már több műfajban kipróbáltam magam. Máté Péter: Most élsz című dala volt az első igazán meghatározó, ami elvitt a könnyűzene irányába. Az újabbnál újabb dalok által az iskolai, egyházi és városi rendezvények állandó szereplője lettem. Később a Felső-Kiskunság, majd az ország több településén is színpadra léphettem. Az egyik legbüszkébb Mága Zoltán hegedűművész adventi koncertjére vagyok, amelynek egyik szereplője lehettem– emlékezett vissza az elmúlt évek történéseire Mizsei Molli.

Az irodalom szeretete az általános iskolai évek alatt is megmaradt. Mizsei Molli mesemondásban az első átütő sikerét hetedik osztályosként érte el, amikor nővére nyomdokaiba lépve megnyerte a Bács-Kiskun vármegyei mesemondó versenyt és ezzel elnyerte a meseország hercegnője címet Kecskeméten.

– Középiskolásként már inkább az irodalom felé orientálódtam. Nagy szerepe volt ebben magyartanáromnak, Takácsné Nagy Anikónak, aki rendkívül megszerettette velem ezt a világot. Támogatott, segítő szavaival egyengette az utamat és minden sikeremnek velem együtt örült. A versmondást tekintve a kulcsszó számomra a hitelesség, önazonosság, ezeket próbálom magamévá tenni, majd ennek segítségével a közönségnek átadni. Számos kiváló eredményt értem el, többek között első lettem a szerbiai Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozón 2014-ben, 9 évvel később pedig, húgom, Lelle is megnyerte ezt a rangos versenyt. Első helyezést értem el a Gyimes-völgye és Moldva Csíki Versünnepen, a 27. Országos Áprily Lajos Szavaló- és Prózamondó Versenyen. A négy év méltó lezárása az idei nemzetközi vers- és prózamondó fesztivál fődíja, aminek köszönhetően jövő februárban a Nemzeti Színház professzionális gáláján is bemutatkozhatok. Nyáron részt vehetek a Versünnep Alapítvány által szervezett szakmai táborban is, melynek köszönhetően van lehetőségem a további fejlődésre – sorolta szerényen eredményeit a fiatal kunszentmiklósi hölgy, aki tekintettel kiváló iskolai eredményeire, ballagása alkalmából megkapta a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium legrangosabb kitüntetését, a Baksay-díjat.