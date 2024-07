– Érzékelhetően egyre szélesebb a látóköre, a világról alkotott képe annak, akinek egyre több diplomája van?

– Minél többet tanulsz, annál többet tudsz, és minél többet tudsz, annál jobban tudod, hogy mennyi mindent nem tudsz. Sokszor hangsúlyozom, hogyha az ember minél többet tud a tudományok világában, annál kisebbnek érzi magát, de annál alázatosabbnak is kell, hogy érezze magát. Biztos vagyok abban, hogy az, aki legalább egy diplomát szerez, egészen máshogy látja a világot, mint az, aki nem járt a felsőoktatásban. Ennek az az oka, hogy az egyetemen meg kell tanulni szerepelni, előadni, vizsgázni, tételeket bebiflázni, beadandókat készíteni, szakdolgozatot írni. Több diplomával, több képzéssel az ember rutint szerez ebben, megismeri a tanulás módszertanát, és képes kiszűrni a lényeget. Ma olyan világot élünk, ahol ömlik ránk az információ. De nagyobb tudással olyan szintre kerülhetünk, ahol el tudjuk különíteni az álhíreket és a nem lényeges dolgokat az igazságtól. A tudás lényeglátást biztosít.

– Mi a fő üzenete Magyarország diplomarekordereként?

– Egyértelműen az, hogy tanulni jó. Küldetésemnek tartom, hogy elhitessem a középiskolásokkal és felnőttekkel egyaránt, hogy merjenek belevágni a felsőoktatásba. A történetem nem a saját magam sztárolásáról vagy a celebkedésről szól, hanem arról, hogy elmondjuk, milyen fontos és hasznos a tanulás. Hatalmas öröm nekem, amikor egykori diákjaim írnak nekem, hogy megvan az első vagy második diplomájuk, és írják, hogy utol fognak érni engem. Ilyenkor mindig visszaírom nekik, hogy büszke leszek rájuk, ha megelőznek engem, ugyanis számomra ez nem verseny. Sok visszajelzést kaptam arról, hogy emberek azért mertek egyetemre menni, belevágni a tanulásba, mert hallották a történetemet. Számomra ez a legfontosabb. Tanulni persze lehet a felsőoktatás helyett felnőttképzéseken, tanfolyamokon is. Van a nonformális tanulási forma is, és itt fontosnak tartom kiemelni, hogy egy faluban, Jászszentlászlón élek, ahol sok idős, bölcs emberrel szoktam beszélgetni, és tőlük is rengeteget lehet tanulni. Meg kell tanulni azt is, hogyan kell tanulni más emberektől. Alázat szükségeltetik ahhoz, hogy a másikat megtisztelve beszélgessünk, és megtaláljuk az elmondottakból azt az információt, ami hatással lehet ránk.