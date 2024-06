Lajos Tibor azt is elmondta, hogy a rác bicskát is egyértelműen a magyar bicska formák közé soroljuk, a török elől menekülő szerbek honosították meg hazánkban. Letisztult egyenes formája miatt egyenes bicskának is hívják. A szalonnázónál valamivel rövidebb, de szélesebb pengéje többféle használatra, például nyársfavágásra is alkalmassá teszi.

Nagyon kedvelt fajta a gyűjtők körében a Náder bicska, amely a nevét a készítőjéről, Náder Ignác szegedi késes mesterről kapta. Jellegzetessége a hosszú baknikon az úgynevezett bajuszdíszítések, vagy szarkalábak.

Lajos Tibor mesélt még a Gráczi bicskáról, a Cakliról, amit hívnak Völegyeltnek és Mitrinek is. A Kusztoráról, ami páros bicska, mert az egyik fele kés, a másik villa, de van kanalas változata is, ezért utazó bicskának is nevezték. Van még matróz bicska, halas bicska, Juhász bicska, amin körmölő is van és az egyik legkeresettebb fajta. Nem feledkezhetünk meg a bugyli bicskáról sem, amit a régi időkben gyakran maguk készítették az ügyes kezű parasztok.

A bicska készítést korábban inasként egy mester mellett sajátították el fiatalok. Később a késes-műköszörűs szakmát a szakmunkásképzőkben is tanították, de ma már nincs ilyen képzés. Tibor teljesen autodidakta módon sajátította le a bicska készítés fortélyait, az interneten mindent elolvasott, amit a bicska készítésről tudni kell. Tudását azonban nem rejti véka alá, szívesen megosztja a fiatalokkal, nehogy a feledés homályába kerüljön ez szép, régi mesterség.