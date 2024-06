A tehetséges fiatal lány először gyermekkoráról mesélt. Megtudhattuk, hogy édesanyja révén – aki tánciskolát üzemeltet – a zene mindig is az élete része volt. Herter Skylar első dalát 15 éves korában írta, akkor döntötte el, hogy ezzel szeretne foglalkozni, azóta pedig akár a villamoson vagy vonaton is ihletet kap a szövegíráshoz. A kecskeméti kötődésű tehetség elárulta, hogy már több, mint százötven dalba kezdett bele, ennek fele pedig már teljesen el is készült.

Herter Skylar

Forrás: HírFM

Herter Skylar bár nem Kecskeméten született, mégis fontos helyet tölt be a lány szívében a város, ugyanis már többször is részt vett a Kecskeméti Dalszerző Táborban, ahol minden évben rengeteget inspirálódik. Skylar angol-magyar származásának köszönhetően mindkét nyelven szívesen zenél, viszont azt is hozzátette, hogy Magyarországon jobban figyelnek a szövege mondanivalójára, mint Angliában.

Bár Skylar még nagyon fiatal, mégis rengeteg tapasztalatot szerzett már zenei téren. Kipróbálta magát utcazenészként is, de koncerteket is szívesen ad. Az alábbi felvételen még többet tudhatunk meg a tehetséges angol-magyar lány pályafutásáról és céljairól: