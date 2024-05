A Tündérszépek szerdai fotózásán három hölgy állt modellt Kecskeméten.

Lintner Aliz a Tündérszépek fotózásán

Fotó: Baon.hu

Elsőként Csókás Nikolett érkezett Lajosmizséről. A 26 éves lányt mindig is érdekelte a divat világa. 2019-ben is jelentkezett a Tündérszépek versenyre, és idén úgy gondolta, hogy ismét megméretteti magát. Korábban a Tőserdő Szépe versenyen is részt vett már, így nem volt neki ismeretlen a terep. Niki nagyon szeret kirándulni és a természetben feltöltődni. Női szabó és élelmiszer-, vegyiárúeladó végzettsége van, de nagyon érdekli a modellkedés, ezért szívesen kipróbálná magát a kifutón is, ha lehetősége adódik rá.

Másodjára Ács Henrietta pózolt a kameráinknak. A 18 éves pirtói lányt eddig még nem fotózták, és szépségversenyen sem vett részt, de kíváncsi rá, van-e esélye egy ilyen versenyen.