Napjainkban az emberek jelentős része arról számol be, hogy stresszes az élete. Ha bekövetkeznek a stresszes időszakok, akkor tudatosan oda kell figyelni arra, hogy csillapítani tudjuk a bennünket ért feszültséget. Ha a stresszkezelés elmarad, akár a fizikai és mentális egészségünket is veszélybe sodorhatjuk. Megfelelő technikákkal sokat tehetünk a jobb létünk érdekében. Tanulhatunk a kisbabáktól is, például helyes légzéstechnikát, ami csillapíthatja a fellépő tüneteket. Egyebek között erről is szó volt a bajai eladáson.

A stressz volt a központban a bajai előadáson

Fotó: Rab Rita

A stressz alapvetően egy rövid ideig tartó állapot, ami, ha nem sokszor fordul elő, akkor tulajdonképpen nem is okoz kárt az emberben. Ez azért van, mivel, ha a veszély-, illetve stresszhelyzet elmúlik, akkor a szervezet stresszreakciója is automatikusan eltűnik, mindenféle maradandó károsodás nélkül. A legnagyobb baj akkor van, ha ez a stressz tartóssá válik. És, hogy mindez mit okoz(hat) a szervezetben és mit kell tenni ilyen esetekben, erről beszélgettek a szakberek Baján.

Dr. Mojzes Mária az egyes életkorokban megjelenő stressz felismeréséről és kezelési módjáról beszélt.

Az egyes életkorban jelentkező szorongó állapotok kapcsán leginkább az iskolafóbiát részletezte.

Ezek tünetei: fejfájás, hasfájás, hányinger és lázas állapot is lehet. Mindezeket komolyan kell venni, és a súlyosságuk függvényében olykor iskolaváltás jelentheti a gyógyulást – mondta a főorvosnő.

Pálmai Zoltán a gyógyulás és egészségmegőrzés érdekében a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra, a helyes táplálkozásra (zöldség- gyümölcsfogyasztás megfelelő mértékben), illetve a rendszeres testmozgás szerepére hívta fel a figyelmet. – Heti háromszor 30 perc testmozgás a kívánatos. Legoptimálisabb a séta – hangsúlyozta a szakember. A kineziológiai stresszoldó technikákat javasolt a jelenlévőknek. A helyes légzés, a 4- 7-8 technika (belégzés, a levegő benntartása és kifújás), a homloktartás (egyik tenyér a homlokon, a másik a tarkón) mind-mind azonnali segítséget jelenthet még pánikroham eseten is. – A levegőt lassan, az orron keresztül kell beszívni hasi (rekesz) légzéssel és orron keresztül kifújni, csukott ajkak mellett. Úgy kell lélegezni, mint a kisbabák és nyugtathatjuk a testünket– mondta a kineziológus. Az előadás végén a hallgatóság kérdéseire válaszoltak a szakemberek.